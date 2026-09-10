Rajasthan: दुकान में जोरदार विस्फोट, शटर उड़ा, फ्रिज बाहर आया; धमाके की आवाज से सहम गए ग्रामीण

थानाधिकारी पवन सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि दुकान के भीतर कमर्शियल गैस सिलेंडर रखे हुए थे। इनमें से एक बड़ा कमर्शियल सिलेंडर (19 लीटर) जो खाली था, उसे चूल्हे के पास रखा गया था। रात के वक्त चूल्हे और सिलेंडर के कनेक्शन से धीरे-धीरे गैस लीक हुई। दुकान पूरी तरह पैक होने और वेंटिलेशन न होने के कारण गैस अंदर ही जमा हो गई। ठीक उसी दौरान रात करीब 11:30 बजे बिजली आने के बाद हुए किसी मामूली शॉर्ट सर्किट या स्पार्क से उस जमा हुई गैस ने अचानक आग पकड़ ली। गैस के अत्यधिक प्रेशर और जलने से बने दबाव के कारण दुकान का शटर और फ्रिज पूरी ताकत से बाहर आ गए।