उदयपुर : जीरो टूरिज्म लिटरेसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए खतरे की घंटी

उदयपुर. प्रदेश में घूमने आने वाले पर्यटकों का 99 फीसदी से ज्यादा हिस्सा घरेलू यानी भारतीय सैलानियों का है। साल 2025 में 25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए और 2026 के शुरुआती 6 महीनों में 10.8 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। सिर्फ 0.2 फीसदी यानी करीब 8.4 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे। विदेशी पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट और भारतीय पर्यटकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जयपुर-उदयपुर जैसे हैरिटेज शहरों में सालाना 25 से 40 लाख देशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। भारतीय घूमने तो निकल पड़े हैं, लेकिन क्या भारतीयों को घूमना आता है। पिछले 5 साल में घरेलू पर्यटक 2.5 गुना बढ़े और हमारी झीलें, जंगल और महलों की खूबसूरती, स्वच्छता तेजी से घट रही। इन पर खतरा दो गुना बढ़ा। सवाल उठता है कि क्या भारतीयों के पास टूरिज्म लिटरेसी (पर्यटन साक्षरता) है।