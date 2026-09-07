उदयपुर : पासा फेंकते ही खुलेगी किताबों की दुनिया, पढ़ेंगे भी और अपनी बात भी कहेंगे बच्चे

राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेगड़िया में शिक्षक दिवस पर ‘रीडिंग डाइस चैलेंज’ शुरू किया गया। इस अभिनव पहल में बच्चों को खेल के माध्यम से किताबों से जोड़ा जाएगा। चार पासों की मदद से विद्यार्थी पुस्तक की श्रेणी चुनेंगे, बोर्ड पर आगे बढ़ेंगे और पठन, प्रश्नोत्तरी, चित्रांकन, सारांश, अभिनय व चिंतन जैसी गतिविधियां करेंगे। 30 पड़ाव वाले बोर्ड में विशेष बोनस और चुनौतीपूर्ण स्थान भी हैं। 2 से 6 विद्यार्थी एक साथ खेल सकेंगे और प्रदर्शन के आधार पर अंक प्राप्त कर ‘पठन विजेता’ बनेंगे। प्रधानाचार्य डॉ. घनश्याम सिंह राठौड़ और डिजाइनर डॉ. नवीन छापरवाल ने इसे पढ़ने की संस्कृति मजबूत करने की पहल बताया।

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