उदयपुर नगर निगम चुनाव : घोषणा-पत्रों में झांकिए तो सही, उदयपुर के असली दर्द कहीं गायब हैं!

उदयपुर नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के घोषणा-पत्रों में विकास के अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। भाजपा का नगरीय विकास संकल्प-पत्र राज्यव्यापी है, जिसमें सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, पीएनजी, पिंक टॉयलेट और आवासीय भूखंड जैसे वादे हैं। कांग्रेस ने उदयपुर-केंद्रित घोषणा-पत्र में झील संरक्षण, आयड़ नदी की सफाई, आहड़ सभ्यता, रिवरफ्रंट, मेवाड़ी संस्कृति और विरासत को प्राथमिकता दी है। हालांकि दोनों दलों के दस्तावेजों में ट्रैफिक जाम, जलभराव, रोजगार, अवैध निर्माण, मास्टर प्लान, गर्मी के जल संकट और बोटिंग सुरक्षा जैसे रोजमर्रा के गंभीर मुद्दों पर ठोस योजना नजर नहीं आती।

2 min read