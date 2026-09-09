9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

Udaipur Firing Case: पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान गड्ढे में गिरे 2 इनामी शूटर, दोनों के पैर टूटे

उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश दस-दस हजार के इनामी हैं, जिन्हें मथुरा से पकड़ा गया है।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Anil Prajapat

Sep 09, 2026

udaipur firing case

सवीना थाना पुलिस की गिरफ्त में दोनों बदमाश। फोटो: पत्रिका

उदयपुर। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश दस-दस हजार के इनामी हैं, जिन्हें मथुरा से पकड़ा गया है। उदयपुर लाते समय आरोपियों ने टॉयलेट के बहाने भागने का प्रयास किया। हालांकि, गड्डे में गिरने से दोनों के पैर टूट गए। थानाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपियों गोगा गैंग के सदस्य उस्मान गनी और मोहसिन गदनीया उर्फ काणा को गिरफ्तार किया गया है।

गत 30 अगस्त रात डेढ़ बजे सवीना खेड़ा निवासी प्रेमसिंह सोलंकी दोस्तों के साथ बलीचा स्थित महादेव होटल पर जन्मदिन पार्टी में गया था। इसी दौरान एक कार में पहुंचे चार जनों ने अरदीन पर जानलेवा हमले की नीयत से फायरिंग की। आरोपियों ने कार आगे अड़ाकर चार राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से दो गोलियां अरदीन को लगीं। जांच में सामने आया कि वारदात अरदीन और उस्मान गनी के बीच चल रही रंजिश का नतीजा थी।

वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने साजिश में शामिल चार आरोपी मुख्य सूत्रधार मुजफ्फर हुसैन उर्फ गोगा, सहयोगी जयेश और गोविंद उर्फ सोनू के साथ हथियार मुहैया कराने वाले रौनक राव उर्फ रोनी को गिरफ्तार किया था, जो जेल में हैं। इस तरह फायरिंग केस में अब तक छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

भागने की कोशिश में गड्ढे में गिरे, फिर दबोचे

वारदात के बाद उस्मान गनी और मोहसिन अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और गुजरात आदि जगहों पर ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस ने दोनों को मथुरा से पकड़ा। उदयपुर लाते समय दोनों ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे में गिरकर घायल हो गए।

दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड

मूलतः सेक्टर-12 हाल चित्रकूट नगर सवीना निवासी उस्मान गनी के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। वहीं सेक्टर-12 मुर्शिद नगर निवासी मोहसिन गदनीया उर्फ काणा भी कई संगीन मामलों में लिप्त रहा है। दोनों के खिलाफ सवीना थाने में पहले से आर्म्स एक्ट के केस दर्ज हैं।

आगे की कार्रवाई और पुलिस की चेतावनी

सवीना थाना पुलिस की ओर से अब आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान अवैध हथियार बरामदगी और हथियार उपलब्ध कराने वालों की कड़ी पकड़ी जाएगी। फरारी के दौरान आरोपियों को शरण और आर्थिक सहयोग देने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

Jaipur Guide Murder: घंटों प्रदर्शन के बाद प्रशासन से हुई सहमति, 50 लाख मुआवजा और नौकरी के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना

ये भी पढ़ें
amer guide murder case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 11:10 am

Published on:

09 Sept 2026 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Firing Case: पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान गड्ढे में गिरे 2 इनामी शूटर, दोनों के पैर टूटे

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर : जीरो टूरिज्म लिटरेसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए खतरे की घंटी

tourism destination
उदयपुर

उदयपुर नगर निगम चुनाव : घोषणा-पत्रों में झांकिए तो सही, उदयपुर के असली दर्द कहीं गायब हैं!

nagar nigam election
उदयपुर

उदयपुर : पासा फेंकते ही खुलेगी किताबों की दुनिया, पढ़ेंगे भी और अपनी बात भी कहेंगे बच्चे

रीडिंग डाइस चैलेंज
उदयपुर

उदयपुर : सज्जनगढ़ की पहाड़ियों और इको सेंसेटिव क्षेत्र में पहले निर्माण बाद में मंजूरी का खेल अब नहीं चलेगा

sajjan garh eco sensetive zone
उदयपुर

उदयपुरवासियों के लिए अलर्ट! 6 साल में सबसे प्रदूषित हुई शहर की हवा, सांस लेना मुश्किल

udaipur air turns most polluted
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.