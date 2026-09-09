Udaipur Firing Case: पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान गड्ढे में गिरे 2 इनामी शूटर, दोनों के पैर टूटे

उदयपुर। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश दस-दस हजार के इनामी हैं, जिन्हें मथुरा से पकड़ा गया है। उदयपुर लाते समय आरोपियों ने टॉयलेट के बहाने भागने का प्रयास किया। हालांकि, गड्डे में गिरने से दोनों के पैर टूट गए। थानाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपियों गोगा गैंग के सदस्य उस्मान गनी और मोहसिन गदनीया उर्फ काणा को गिरफ्तार किया गया है।