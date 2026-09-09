9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur Guide Murder: घंटों प्रदर्शन के बाद प्रशासन से हुई सहमति, 50 लाख मुआवजा और नौकरी के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना

Jaipur Crime: आमेर में गाइड मनीष की मौत के बाद लोगों ने धरना देकर बाजार बंद कराया। प्रदर्शन के बाद सरकार ने परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, डेयरी बूथ और संविदा नौकरी देने का ऐलान किया।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Sep 09, 2026

amer guide murder case

जयपुर. आमेर गाइड मनीष कुमार सोनी के मर्डर के बाद हंगामा (Photo-Patrika)

जयपुर. आमेर मावठा के पास पर्यटकों को आमेर महल जाने का रास्ता बताने पर चाकू के हमले में घायल हुए गाइड ने मंगलवार सुबह करीब सात बजे एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। गाइड मनीष कुमार सोनी की मौत की सूचना मिलने पर परिजन के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गाइड आमेर में एकत्र हो गए। आक्रोशित लोग आमेर गांधी चौक पर रास्ता रोककर धरने पर बैठ गए। इसके चलते सुबह से शाम तक आमेर बाजार में बंद का माहौल रहा। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। लोग गुण्डागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों से आचार संहिता के बाद मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के बाद शाम को प्रदर्शन समाप्त कर रास्ता खोला गया।

इन मांगों को लेकर दिया धरना

प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ देने की मांग की। साथ ही हमलावर के घर पर बुलडोजर चलाने, आमेर में अवैध रूप से संचालित जीपों पर रोक लगाने और गाइडों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग उठाई। मंगलवार शाम तक प्रशासन की ओर से मांगों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलने के कारण गांधी चौक पर धरना जारी रहा। मनीष के भाई प्रदीप सोनी ने बताया कि हमले के बाद आरोपी पक्ष की ओर से धमकियां भी दी गई थीं। उन्होंने परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की।

कार से गए पर्यटक तो जीप चालक ने किया हमला

आमेर निवासी गाइड मनीष कुमार सोनी से सोमवार सुबह मावठा के कुछ पर्यटकों ने आमेर महल जाने का रास्ता पूछा। मनीष ने उन्हें कार से महल जाने का रास्ता समझा दिया। वहां मौजूद आमेर निवासी जीप चालक आजम ने इसी बात को लेकर मनीष के पेट में चाकू घोंप दिया था।

घोषणा: परिजन को 50 लाख रु. मुआवजा, संविदा पर नौकरी

मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, डेयरी बूथ व संविदा पर नौकरी दी जाएगी। सरकार की ओर से इसकी घोषणा विधायक बालमुकुंदाचार्य और आमेर उपखण्ड अधिकारी सहित पुलिस के अधिकारी की मौजूदगी में की गई। इस घोषणा के बाद मंगलवार शाम को धरना समाप्त कर दिया गया।

निष्पक्ष जांच और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की उचित मांगों पर जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजन के सुपुर्द कर दिया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

करण शर्मा, डीसीपी नॉर्थ

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 10:05 am

Published on:

09 Sept 2026 10:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Guide Murder: घंटों प्रदर्शन के बाद प्रशासन से हुई सहमति, 50 लाख मुआवजा और नौकरी के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: 39 जिलों में वोटिंग, कहीं बूथ को लेकर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत, जाने पूरी जानकारी

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Congress : अब सुखजिंदर रंधावा और सचिन पायलट एक-दूसरे के BOSS! चर्चा में दोनों दिग्गजों का दिलचस्प कनेक्शन   

Sachin Pilot and Sukhjinder Randhawa Political Roles Swap AICC Reshuffle
जयपुर

Rajasthan: निकाय चुनाव में सियासी रसूख के साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चर्चा में, 100 से ज्यादा प्रत्याशियों पर केस

Rajasthan election criminal records
जयपुर

स्वच्छ वायु रैंकिंग में राजस्थान की हालत चिंताजनक, बड़े शहर पिछड़े; अलवर-उदयपुर ने बचाई थोड़ी लाज

Rajasthan clean air ranking
जयपुर

Rajasthan Nikay Chunav : तैयार है ‘बाड़ेबंदी’ की पूरी स्क्रिप्ट! जानें वोटिंग खत्म होते ही क्या है BJP-कांग्रेस की पूरी प्लानिंग?

rajasthan civic polls political resort politics and councillor strategy
जयपुर

राजस्थान: सरकार की मेडिकल कॉलेजों की हाई-फीस सीटों से 1,200 करोड़ से ज्यादा की कमाई! Exclusive रिपोर्ट में सामने आया बड़ा आंकड़ा

rajasthan medical colleges
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.