Jaipur Guide Murder: घंटों प्रदर्शन के बाद प्रशासन से हुई सहमति, 50 लाख मुआवजा और नौकरी के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना

जयपुर. आमेर मावठा के पास पर्यटकों को आमेर महल जाने का रास्ता बताने पर चाकू के हमले में घायल हुए गाइड ने मंगलवार सुबह करीब सात बजे एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। गाइड मनीष कुमार सोनी की मौत की सूचना मिलने पर परिजन के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गाइड आमेर में एकत्र हो गए। आक्रोशित लोग आमेर गांधी चौक पर रास्ता रोककर धरने पर बैठ गए। इसके चलते सुबह से शाम तक आमेर बाजार में बंद का माहौल रहा। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। लोग गुण्डागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों से आचार संहिता के बाद मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के बाद शाम को प्रदर्शन समाप्त कर रास्ता खोला गया।