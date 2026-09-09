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सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर के रोड शो में दिखाएंगे ‘दम’, जानें रूट डायवर्जन और नो-पार्किंग प्लान से लेकर सब कुछ

जयपुर के परकोटे में आज सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो। सुबह 11 बजे से सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार और त्रिपोलिया में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। पढ़ें नो-पार्किंग और डायवर्जन प्लान।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Sep 09, 2026

jaipur traffic update cm roadshow route diversions in parkota

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma Road Show PIC-

सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर के रोड शो में अपना और अपनी भारतीय जनता पार्टी का 'दम' दिखाएंगे। इस रोड शो को ध्यान में रखते हुए जयपुर यातायात पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन और नो-पार्किंग प्लान जारी किया है। सुबह 11:15 बजे सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर जौहरी बाजार और बड़ी चौपड़ होते हुए त्रिपोलिया गेट तक जाने वाले इस रोड शो के कारण परकोटे के प्रमुख बाजारों में सामान्य वाहनों और सिटी बसों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जिसकी वजह से जयपुर शहर के निवासियों, दुकानदारों और यात्रियों को आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा।

सीएम के रोड शो का समय और मुख्य रूट

जयपुर यातायात पुलिस के अनुसार, मुख्यमंत्री का रोड शो बुधवार सुबह 11:15 बजे से शुरू होगा। रोड शो का मार्ग परकोटे के सबसे व्यस्त व्यापारिक इलाकों से होकर गुजरेगा:

शुरुआती बिंदु: सांगानेरी गेट स्थित प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज का मंदिर।

मुख्य मार्ग: सांगानेरी गेट से शुरू होकर रोड शो जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ और त्रिपोलिया बाजार से होता हुआ आगे बढ़ेगा।

समापन बिंदु: त्रिपोलिया गेट पर जाकर इस रोड शो का समापन होगा।

परकोटे के प्रमुख रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 11 बजे से ही परकोटा क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर डायवर्जन लागू करने का फैसला किया है:

सांगानेरी गेट और बापू बाजार: सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ की ओर जाने वाले वाहनों को मिनर्वा चौराहा और रामनिवास बाग की ओर मोड़ दिया जाएगा। न्यूगेट चौराहे से बापू बाजार में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।

संजय बाजार और सुभाष चौक: संजय बाजार से सांगानेरी गेट की ओर आने वाले यातायात को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं सुभाष चौक की ओर से आने वाले वाहनों को चार दरवाजा, घोड़ा निकास रोड और रामगंज चौपड़ की ओर भेजा जाएगा।

रामगंज चौपड़ और त्रिपोलिया: रामगंज चौपड़ से आने वाला ट्रैफिक घाटगेट, गलता गेट और चार दरवाजा की तरफ डायवर्ट रहेगा। त्रिपोलिया गेट से वाहनों को चौड़ा रास्ता और छोटी चौपड़ की तरफ निकाला जाएगा।

छोटी चौपड़ से वैकल्पिक रूट: छोटी चौपड़ की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को चौगान चौराहा, संजय सर्किल और अजमेरी गेट की दिशा में भेजा जाएगा।

अतिरिक्त डायवर्जन पॉइंट: यदि एमआई रोड या टोंक रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है, तो घाटगेट-एमडी रोड, टोंक रोड और पांच बत्ती चौराहों पर भी अतिरिक्त डायवर्जन लागू किया जा सकता है।

नो-पार्किंग जोन और पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल

रोड शो के दौरान आम जनता और दुकानदारों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने परकोटे के मुख्य बाजारों को नो-पार्किंग जोन घोषित किया है और वैकल्पिक पार्किंग स्थल तय किए हैं:

नो-पार्किंग बाजार:

जौहरी बाजार

त्रिपोलिया बाजार

चांदपोल बाजार

चौड़ा रास्ता

कहाँ खड़ी कर सकेंगे गाड़ियां (पार्किंग स्थल):

जेडीए अंडरग्राउंड पार्किंग (रामनिवास बाग)

चौगान स्टेडियम परिसर

रामलीला मैदान पार्किंग

आतिश मार्केट पार्किंग स्थल

सिटी बसों की एंट्री बैन और इमरजेंसी सेवाओं के इंतजाम

रोड शो के दौरान सार्वजनिक परिवहन और इमरजेंसी सेवाओं को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं:

बसों के प्रवेश पर रोक: जेसीटीएसएल (JCTSL) की लो-फ्लोर बसों, मिनी बसों और सिटी बसों का परकोटा क्षेत्र में प्रवेश सुबह 11 बजे से रोड शो खत्म होने तक पूरी तरह बंद रहेगा। एमआई रोड पर दबाव बढ़ने पर इन बसों के रूट बदले जा सकते हैं।

इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिकता: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को बिना किसी रुकावट के प्राथमिकता के आधार पर निकलने का रास्ता दिया जाएगा।

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Updated on:

09 Sept 2026 08:56 am

Published on:

09 Sept 2026 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर के रोड शो में दिखाएंगे ‘दम’, जानें रूट डायवर्जन और नो-पार्किंग प्लान से लेकर सब कुछ

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