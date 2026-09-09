सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर के रोड शो में दिखाएंगे ‘दम’, जानें रूट डायवर्जन और नो-पार्किंग प्लान से लेकर सब कुछ

सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर के रोड शो में अपना और अपनी भारतीय जनता पार्टी का 'दम' दिखाएंगे। इस रोड शो को ध्यान में रखते हुए जयपुर यातायात पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन और नो-पार्किंग प्लान जारी किया है। सुबह 11:15 बजे सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर जौहरी बाजार और बड़ी चौपड़ होते हुए त्रिपोलिया गेट तक जाने वाले इस रोड शो के कारण परकोटे के प्रमुख बाजारों में सामान्य वाहनों और सिटी बसों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जिसकी वजह से जयपुर शहर के निवासियों, दुकानदारों और यात्रियों को आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा।