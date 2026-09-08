IMD Update : राजस्थान में 4 दिन बारिश की संभावना, 12 सितंबर को 34 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवा का येलो अलर्ट

Weather Update : राजस्थान में 11 और 12 सितंबर को IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर को राजस्थान के अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में कहीं कहीं मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 12 सितंबर को यही येलो अलर्ट राजस्थान के 34 जिलों में जारी किया गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर भी शामिल हैं।