Ashok Gehlot : ‘नगरीय निकाय चुनावों में बुरी तरह हार रही है भाजपा’, अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल पर किए 3 बड़े हमले

Ashok Gehlot : राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों के लिए पहली वोटिंग 9 अगस्त को होगी। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि भाजपा नगरीय निकाय चुनावों में बुरी तरह हार रही है। साथ ही अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल व भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि गृह जिले भरतपुर समेत सभी जगहों पर मुख्यमंत्री के फ्लॉप रोड शो, पार्षद चुनावों में मंत्री और विधायकों द्वारा भाजपा का पार्षद न बनने पर वार्ड का विकास रोकने की धमकी, BJP के बागी उम्मीदवारों तक के प्रतिष्ठानों पर GST के छापे और उनके प्रतिष्ठानों को सील करना आदि दिखा रहे हैं कि भाजपा नगरीय निकाय चुनावों में बुरी तरह हार रही है।