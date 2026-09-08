गोल घेरे में कहानियों की पाठशाला चित्र देखो कहानी लिखो प्रतियोगिता—94

मीनू दीदी की जादुई चटाई

पीहू राठौड़, 9 वर्ष

सुंदरपुर गांव के सरकारी स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। वहाँ एक बड़ी ही प्यारी, बैंगनी रंग की गोल चटाई बिछी थी। स्कूल के बच्चे उसे 'जादुई चटाई' कहते थे, क्योंकि जब भी मीनू दीदी उस पर बैठती थीं, तो किताबों के पन्ने अपने आप जादुई कहानियों में बदल जाते थे। एक दिन शनिवार की दोपहर, रोहन, अली, रिया, समीर, पिंकी और छोटू दौड़ते हुए लाइब्रेरी पहुंचे। मीनू दीदी ने मुस्कुराकर उन्हें गोल घेरे में बिठाया। दीदी ने ब्लैकबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए पूछा, "बच्चों, आज हम कौन सी सैर पर चलें? जंगल की सैर या आसमान की?" छोटू ने हाथ उठाकर कहा, "दीदी, आसमान की सैर!"मीनू दीदी ने अपनी आंखें बंद कीं और एक अनोखी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा बादल का टुकड़ा, जिसका नाम 'चीकू' था, हवा के साथ पूरी दुनिया की सैर करता था। चीकू जब भी किसी सूखे खेत को देखता, वहाँ बरस जाता और किसान खुश हो जाते। वह पहाड़ों से टकराता तो उसे नए दोस्त मिलते।कहानी सुनते-सुनते सभी बच्चे इतने खो गए कि उन्हें लगा वे सच में बादलों के बीच उड़ रहे हैं। रिया और समीर तो खुशी से ताली बजाने लगे।कहानी खत्म होने पर मीनू दीदी ने कहा, "बच्चों, जैसे चीकू बादल ने बरसकर दूसरों की मदद की, वैसे ही हमें भी हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। यही सबसे बड़ी खुशी है।"सभी बच्चों ने हामी भरी और तय किया कि वे भी चीकू बादल की तरह हर दिन किसी न किसी की मदद ज़रूर करेंगे। उस दिन के बाद से, वह जादुई चटाई बच्चों के लिए सिर्फ कहानी सुनने की जगह नहीं, बल्कि अच्छी बातें सीखने का एक जरिया बन गई।