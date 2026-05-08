नन्हे हाथ, हरी भरी धरती, बच्चों की प्रेरणादायक कहानियां

एक सुंदर रविवार की सुबह थी। आसमान साफ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू अपने परिवार के साथ पास के बगीचे में घूमने गया। उसके साथ उसकी मां, पिता और छोटी बहन भी थे। बगीचे में हर तरफ हरियाली थी और फूलों की खुशबू मन को खुश कर रही थी। रामू और उसकी बहन दौड़ते-भागते खेल रहे थे। उनके पास एक प्यारा सा कुत्ता भी था, जो उनके साथ इधर-उधर भाग रहा था। थोड़ी दूर पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही थी और उसे देखकर रामू बहुत खुश हुआ। रामू के पिता एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे और मां उनसे बातें कर रही थीं। मां ने घर से स्वादिष्ट खाना लाया था। खाना खाने के बाद रामू ने अपने पिता से पतंग उड़ाना सीखा। थोड़ी कोशिश के बाद उसकी पतंग भी आसमान में उड़ने लगी। रामू ने सोचा कि परिवार के साथ बिताया समय ही सबसे बड़ी खुशी होती है।

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