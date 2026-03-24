नन्हे कहानीकारों की अनोखी दुनिया, बचपन के रंग, कहानियों के संग!

रोहन चिंकी के पास बैठ गया और चिंकी ने उसे एक मजेदार कहानी सुनाई। धीरे-धीरे रोहन की आँखें बंद होने लगी और वह सो गया।

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दो बहनें

नाम- शिखा

उम्र- 11 वर्ष

दोनों बहनें शांति से सो रही थीं जब शिखा अचानक अलार्म घड़ी की आवाज़ सुनकर जाग गई। सुबह के 7:00 बज रहे थे। उसे याद आया कि मिहिका की गायन/तैराकी क्लास है। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन मिहिका गहरी नींद में सो रही थी। कुछ देर बाद, शिखा को प्यास लगी और वह एक गिलास पानी लेने रसोई में गई। जब वह पानी पी रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर की दुनिया घूम रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने देखा कि वह पूरी तरह से एक समानांतर ब्रह्मांड में थी। लोग पहले मिठाई खा रहे थे और फिर अंत में स्टार्टर्स खा रहे थे। परीक्षाओं में नकल करना अनिवार्य था। दिन बाईं ओर था और बायां जूता दाहिने पैर में और दाहिना जूता बाएं पैर में पहना जाता था। यह कितना अच्छा था! शिखा हैरान थी। वह खोजबीन करती रही, तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ। बहुत दर्द हुआ। फिर उसने अपनी कूदती आँखें खोलीं और महसूस किया कि उसकी बहन उसके साथ थी। जब उसे एहसास हुआ कि यह सब एक सपना था, तो वह दुखी हो गई।

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खुदका काम खुद करें

नाम- दिव्यांश

उम्र- 9 वर्ष

राम नाम का लड़का था। वो अलार्म सुनकर उठ गया। उसने अपना गद्दा समेत दिया और उसने अपनी बहन यशी को भी उठा दिया। उसकी बहन ने कहा कि "भईया आप मेरा गद्दा भी समेत दीजिए।" ऐसे पांच दिन तक चलता रहा । छठे दिन राम ने कहा कि "मैं तुम्हारा गद्दा मैं नहीं समेटूगा।" यशी अपना गद्दा समेत नहीं पाई क्योंकी असकी आदत छूट गई थी। याशी ने राम से कहा "भईया आप मेरी मदद कर दीजिए।" राम ने कहा "ठीक है मैं तुम्हारी मदद करदूगा पर तुम मेरे से वादा करो कि तुम अपना काम खुद करो गी।" याशी ने कहा "ठीक है भईया अब से मैं अपना काम खुद करूंगी।

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वक्त का महत्व

नाम समृद्धि शर्मा,

उम्र 9 वर्ष

एक शहर में एक छोटा-सा घर था।जिसमें दो बहिने रहती थी। बड़ी बहन का नाम लक्ष्मी और छोटी का नाम था गौरी।लक्ष्मी बहुत ही दयालू, सच्ची और मद्‌द‌गार थी एवं वह वक्त-की कीमत समझती थी। वहीं गौरी बहुत घमंडी, झूठी, और बहुत बुरी थी और वक्त कीमत नहीं समझती थी। लक्ष्मी हमेशा सुबह जल्दी उठ जाती थी लेकिन गौरी तो 10:00 बजे उठती थी।

लक्ष्मी रोज अपना और अपनी बहिन का टिफिन बनाकर तैयार रखती थी उसके बाद दोंनो बहिनें साथ में स्कूल जाती थी। गौरी के हमेशा देर से उठने के कारण, एक बार लक्ष्मी और गौरी में झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई की लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई।

अगले दिन जब गौरीको सुबह कोई उठाने वाला नहीं था तो गौरी रोज की तरह 10 बजे उठी। जल्दी से तैयार होकर उसने टिफिन बनाया लेकिन देर होने के कारण 11:30 बज चुके थे। उसकी स्कूल की बस छूट गई थी। वह स्कूल जाने में असमर्थ रही।

तब गोरी को वक्त की कीमत समझ में आई। जब 2 महीने बीत गए तब लक्ष्मी लौट कर आई तब गौरी ने लक्ष्मी से माफी मांगी।

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नाम- अपूर्वी शर्मा

उम्र- 10 वर्ष

एक गांव में एक परिवार में दो बहनें रहती थीं—ताशु और हर्षिता। ताशु तीसरी कक्षा में थी और हर्षिता नौवीं में। दोनों की वार्षिक परीक्षाएँ खत्म हुईं। अगले ही दिन हर्षिता की दसवीं कक्षा शुरू हो गई, जबकि ताशु को छुट्टियाँ मिल गईं।

रोज सुबह जल्दी उठना हर्षिता को अच्छा नहीं लगता था। वह ताशु को आराम करते देख स्कूल जाना छोड़ने लगी। इस वजह से उसकी पढ़ाई कमजोर हो गई और उसे रात में जागकर काम पूरा करना पड़ा।

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नाम- शानवी सोनी

उम्र - 10 वर्ष

सुबह का समय था। कमरे मे हलकी हलकी धूप आ रही थी। बड़ी बहन अपने बिस्तर पर लेटी जमाई ले रही थी। पास में रखी अलाम घडी लगातार बज रही थी। लेकिन वह उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे अभी और सोना था। दूसरी तरफ छोटी बहन आराम से सो रही थी।

कुछ देर बाद छोटी बहन की आख खुली ‌। उसने देखा कि, दीदी अभी तक सो रही है। अलार्म घड़ी बजती जा रही है। वह उठी और बोली "दीदी उठ जाओ सकूल के लिए देर हो रही है।" लेकिन बड़ी बहन फिर चादर ओढ़ कर सोने लगी। तब छोटी बहन ने खिड़की के परदे खोल दिए। अब बड़ी बहन को मजबूरी में उठना पड़ा। वह जल्दी- जल्दी तैयार होने लगी। पर देर हो चुकी थी‌। उसे बिना नाश्ता किए ही स्कूल के लिए भागना पड़ा। उनहे स्कूल में ड़ाट भी पड़ी। शाम को उसने सोचा कि उसकी गलती आलस की वजह से है। उसने निश्चय किया कि अब वह समय पर सोएगी और सुबह जल्दी उठेगी।

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नाम- चारु

उम्र- 10 वर्ष

एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में दो बच्चे थे। एक लड़का और एक लड़की, लड़की का नाम अंशु और लड़के का नाम वीर था। अंशु आलसी थी और वीर फुर्तीला था। सुबह जब अलार्म बजता तो वीर उठ जाता था और अंशु सोती रहती थी और वे दोनों हमेशा देरी से विद्यालय पहुंचते थे और मैडम से डांट पड़ती थी। एक दिन दोनों साथ में उठ गये और समय पर विद्यालय पहुंच गये। उस दिन उन्हें अंशु के देर से उठने की वजह से डांट नहीं पड़ी। फिर अंशु को एहसास हुआ कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और समय पर उठना चाहिए।

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नाम- आरणा माथुर

उम्र- 10 वर्ष

गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और सब बच्चे अपने पसंदीदा खेल खेलने का मन बना चुके थे। इसी बात को सोच सोच कर नाम्या और उसकी बहन रिद्धिमा ने भी छुट्टियों में जल्दी उठकर खेलने का सोचा। दोनों बहनों ने अपनी सभी सहेलियों को भी सुबह जल्दी उठकर खेलने के लिए तैयार कर लिया था। उन दोनों ने अपनी सभी सहेलियों को बताया था की हम सुबह जल्दी उठकर अपने दादाजी के साथ सुबह 5 बजे सेंट्रल पार्क जाएंगे और वहां खूब सारे खेल खेलेंगे और झूले भी झूलेंगे।वो दोनों सुबह दादाजी के साथ घूमने जाने की बात से इतनी खुश थी कि उन्होंने अपने सब दोस्तों को कई बार बताया था कि वो सुबह पार्क जाएंगे। उनकी इन बातों से कुछ दोस्तों को ईर्ष्या भी होने लगी। जब उनको लगा कि उनके कुछ दोस्त इस बात से उनसे जलन महसूस कर रहे है तो उन्होंने और उनको जलने के लिए बोला कि दादाजी हमे वहां से आते वक्त बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान भीं खिलाएंगे और हमे वहां पर घोड़े की सवारी भी करेंगे। उनके कुछ दोस्तों ने कहा तो हमें भी सुबह अपने साथ पार्क ले चलना,पर उन्होंने साफ मना कर दिया और ये कहा दादाजी अपने नियम के बहुत पक्के है और वो हर हालत में सुबह 5 बजे पार्क के लिए निकल जाते है और किसी के लिए इंतजार नहीं करते।उनकी इन सब बातों से उनकी सब दोस्त उदास हो गई और अपने अपने घर चली गई। उन दो बहनों ने रात को अपनी मम्मी से कह दिया कि वो सुबह जल्दी उठेंगी और दादाजी को आश्चर्यचकित कर देंगी,क्योंकि वो जल्दी उठकर तैयार हो जाएंगी इसलिए दादाजी को उन्हें साथ पार्क लेकर जाना ही पड़ेगा। उन दोनों ने रात को ही अपने सारे खेल के समान जैसे चिड़ी बल्ला,डिस्क, बेट बॉल आदि को अपने पास रख लिया कि सुबह वो जल्दी से सब सामान साथ ले जाएंगे।उन्होंने सुबह घूमने जाने के लिए अपने जूते भी अपने पलंग के पास ही रख लिए। दोनों बहनों ने अपनी ने ये सारी तैयारी गुप्त रखी क्योंकि उनको लगता था कि दादाजी उनको अपने साथ पार्क नहीं ले जाएंगे इसलिए उन्होंने अपनी सारी बाते घर मैं किसी को नहीं बताई। दोनों खाना खाकर जल्दी से बिस्तर में सोने चली गई। पापा ने जब दोनों के पास आकर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज दोनों इतनी जल्दी सोने कैसे चली गई,रोज तो सबके सोने के बाद भी दोनों की मस्ती चलती रहती है। वो दोनों अपने बिस्तर पर लेट तो गई पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी वो बस सुबह घूमने जाने के बारे में सोचे जा रही थी,इस चक्कर में दोनों बस करवट बदलती रही, दोनों बहुत देर तक जागती रही और सुबह घूमने,खेलने,खाने के बारे में सोचती रही। इस तरह सोचते सोचते कब उन्हें नींद आ गई और वो अपनी घड़ी में अलार्म लगाना भी भूल गए थी और दोनों एसी की ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए मुंह तक चादर ओढ़कर सो गई।सुबह दादाजी अपने नियम अनुसार सुबह 5 बजे घूमने के लिए घर से निकल गए पर वो दोनों अपने कमरे में सोती रही। सुबह 7 बजे नम्या ने पक्षियों की आवाज सुनी तो उसने घड़ी की तरफ देखा।घड़ी मै सुबह के 7 बज रहे थे और मम्मी लगातार दोनों बहनों को आवाज लगा रही थी कि उठ जाओ और अपना अपना दूध पियो,पर दोनों सुन नहीं रही थी और सो रही थी। नाम्या ने जल्दी से रिद्धिमा को उठाने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रही थी और उसे भी सो जाने के लिए कह रही थी। तभी घर के बाहर से उनकी सहेली मोनिका को उनको बुलाने लगी वो जब बाहर गई तो उन्होंने देखा उनकी सब सहेलियां अपनी साइकिल के कर खड़ी हुई है और उन दोनों को चिढ़ाते हुए बता रही है कि वो सुबह जल्दी उठकर पार्क घूम कर आ चुकी है। ये सुन के वो दोनों बहुत दुखी हुई और अपनी गलती पर पछता रही थी,तभी पापा को उनके घूमने जाने की बात को सुनकर उन्हें घूमने चलने के लिए बोला ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुई और अपने मम्मी पापा के साथ सेंट्रल पार्क घूमने चले गए।

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आलसी और परीश्रमी"

हियाशा व्यास

उम्र 10 साल

दो बहने थी। एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली का नाम था मीरा और छोटी वाली का नाम टीना। मीरा परिश्रमी थी और टीना आलसी। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया कि कौन ज्यादा मेहनत करने वाला है। इस झगड़े को देखकर उनकी मां परेशान हो गई। तो मां ने फैसला किया कि उन दोनों में से जो सुबह जल्दी उठेगा वह परीश्रमी और जो नहीं उठा वह आलसी। दोनों ने मां की बात मान ली। सुबह के 7:00 बजे डिंग डिंग घडी की घंटी बजी। मीरा उठ गई पर टीना सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। 15 मिनट के बाद मीरा ने तीन को उठाने की बहुत कोशिश करी पर वह नहीं उठे। थोड़ी देर बाद मां ने उठाया, टीना उठ गई और उसने पूछा कौन जीता? 'मीरा' मां ने जवाब दिया, तो टीना फूट फूट कर रोने लगी, तो मां ने कहा दोनों को" टॉफी मिलेगी" क्योंकि दोनों ने परिश्रम किया। दोनों बहनों को सबक मिला।

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टीना का सपना

लतिका चतुर्वेदी

उम्र 11

टीना और मीना दोनों बहिनें थी। टीना को रात में एक सपना आया जिससे एकदम डरते हुए चिल्लाई और नींद खुल गई और उठकर बिस्तर पर बैठ गई उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में सो रही उसकी बहिन मीना भी उठ गई और टीना से पूछा कि तुम इतनी रात में क्यों बैठी हो तब टीना ने अपने सपने के बारे में बताते कहा कि मुझे बहुत बुरा सपना आया तो मेरी नींद खुल गई जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है मीना ने कहा कि तुम मेरे पास आकर सो जाओ फिर वह अपनी बहन के पास जाकर सो गई । सुबह होने पर मीना ने टीना को जगाकर जल्दी से तैयार होकर पिकनिक पर चलने की बात कही।जिससे टीना बहुत खुश हुई।

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आज संडे हैं

नाम- रिद्धीमा

उम्र- 12 वर्ष

एक बार की बात है दो बहन-भाई थे और भाई ने गलती से अलाएम लगा दिया सुबह सुबह है बजे का अलारम बजते ही भाई झूठ गया लेकिन भ्रबहन अभी-भी सो रही फिर भाई ने मुहँ हाथ घोया और फिर ब्रश करने चला गया थोडी देर बाद ने गण्वेश भी यहन लिया था। लेकिन बहन अभी भी सो रही थी भाई ने बहन नजर अनदरास करके ब्रेकफास्ट करने चला गया तभी बहन की आवाज आई की हतनी सुबह कौन आ रहा है जो ढँ तियार हो रहा है। यह सुन कर भाई को बहन के पास जाकर बोला की स्कूल नहीं जाना है क्या तभी बहना सोनी बुधू आज सन डे है तभी अभाई सिन्दा हटाकर देखा की कोई भी आज स्कूल निता जा रहा है। तभी सीधा बेड पर लेटकर भाने सो गया।

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समय का महत्त्व

कदमवीर सिंह

उम्र -12 वर्ष

पंकज और रिया अपने माता-पिता के साथ शहर में रहते थे। उनके माता-पिता बच्चों के उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे। घर में दादाजी बहुत वृद्ध थे, इसलिए दोनों बच्चों को उठने के लिए अलार्म घड़ी का सहारा लेना पड़ता। पंकज रोज समय से पहले स्कूल के लिए तैयार हो जाता लेकिन रिया रोज देरी से उठती। जिससे उनकी स्कूल बस को रोज रिया के लिए इंतजार करना पड़ता। बस-कंडक्टर रोज रिया को समझाता कि आप भी अपने भाई की तरह समय पर आया करो।

एक दिन रिया को कुछ ज्यादा ही देरी हो गई जिससे कंडक्टर ने गुस्से में जाकर उसके पिता के पास फोन पर रिया की शिकायत कर दी। पिता को रिया के देरी से जाने की बात अभी पता चली थी। उन्हें रिया पर गुस्सा आया लेकिन फिर सोचा कि अगर उन्होंने रिया को डांटा तो वह सोचेगी कि पापा मुझसे नफरत करते हैं। इसलिए उन्होंने उसे घर पर जाकर प्यार से समझाया कि समय अनमोल है। तुम इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सुनहरी बना सकते हो।अब रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ एवं उसने अपने पिता से वादा किया कि वह कभी देरी से नहीं उठेगी। अब दोनों भाई बहनों ने समय का सदुपयोग करना सीख लिया और आगे चलकर जीवन में कामयाब हुए।

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