चित्र देखो कहानी लिखो-69, पढ़िए बच्चों की लिखी रोचक कहानियां..

एक बार की बात है, दो भाई - बहन थे, छवि और भव्य | जब भी वे अपने नाना जी के घर जाते, तो कुए मे से पानी भरकर पेड़ - पौधों मे पानी डालते |ऐसा रोज करने पर, हरियाली बढ़ गई, और पेड़- पौधे बड़े होने लगे, उन्होंने सीखा की पर्यायवरण मे ही हमारी खुशी है।

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अनोखी सीख

नाम- खुश नाहटा

उम्र -7 वर्ष

मोनू और मैत्री की स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थी। वो अपना अधिकतर समय मोबाइल पर बिताते। आखिर उनके मम्मी पापा ने उन्हें गांव में उनके दादा दादी के पास भेजा।

दादा दादी के साथ दोनों गांव में घूमते, गायों की देखभाल करते, रात को परियों की कहानी सुनते। धीरे धीरे दोनों का मन गांव के वातावरण में लग गया।

पर एक बात उनके मन को कचोटती।

गांव की जमीन बंजर थी। दोनों ने दादा दादी से इस बारे में बात की। तब उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उन्होंने जमीन में अनेक बीज बोए। सिंचाई के लिए दूर कुएं से पानी ले आते। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में पौधे, फूल उग आये, चारों ओर हरियाली छा गई। दोनों बहुत खुश हुए।

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एकता ओर साहस

नाम- कोमल अचरा

उम्र - 13 वर्ष

एक समय की बात है एक प्यारा सा गांव था ' हंसपुर ', जो ऊंची पहाड़ियों की गोद में बसा था| उसी गांव में दो घड़े दोस्त रहते थे - चिंटू और संगीता| दोनों के बीच ऐसी पक्की दोस्ती थी कि गांव वाले उन्हें राम लखन की जोड़ी कहते थे|

एक बार गर्मियों के मौसम में गांव का मुख्य क्या सुख गया और सारे पेड़ पौधे सूखने लगे| हो लोग पानी भरने गांव के एक पुराने बगीचे में स्थित एक चट्टान पर बने हुए कुएं पर जाते | एक दिन चिंटू और संगीता भी उस बगीचे म गए तो उन्होंने रस्ते में कई पेड़ पौधों किलो देखा जिंगल पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी| तो चिंटू अपने घर से एक बाल्टी लाया ओर दोनों ने कुएं से पानी निकाला| बाल्टी में वजन ज्यादा होने के कारण दोनों ने बाल्टी का एक एक सिरा पकड़ लिया और रास्ता पथरीला और कठिन था धूप भी तेज थी लेकिन दोनों के हौसले उनसे भी ऊंचे थे| और उन्होंने पेड़ पौधों में पानी देने लगे| उस दिन के बाद वे रोज उस बगीचे में आते और रोज पेड़ पौधों में पानी देते धीरे धीरे पौधे हरे भरे हो गए उनमें नई पत्तियां आ गई, नए फूल आ गए ओर कुछ पेड़ो के फल भी लग गए जो चिंटू और संगीता मजे से खाते| चिंटू और संगीता तो बस पेड़ पौधों में न केवल पानी डालते उन्होंने यह भी साबित भी करा दिया कि अलग एकता ओर साहस तो कोई भी मुश्किल आसानी से ताली जा सकती है|

शिक्षा:- सच्ची मित्रता और टीम वर्क से हम बड़ी से बड़ीउसकिल को भी पार कर सकते है|

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राजू और रीना की दोस्ती

मैत्री

11 साल

एक बार की बात है,एक लड़का था जिसका का नाम राजू था l वह रोज़ पानी लेने कुंआ के पास जाता था l उसकी बाल्टी जिसमे वह पानी लेने जाता था बहुत भारी होती थी l एक दिन,एक लड़की जिसका का नाम रीना था,राजू को देखा। उसे राजू पर दया आई l वह राजू के पास गई और पूछा,"क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं ?"राजू ने हां बोला l तब रीना ने बाल्टी उठाने में साथ दिया l वे दोनों घर पहुंच गए l राजू ने रीना को धन्यवाद बोला l रीना ने पूछा ,"क्या तुम "दोस्ती करोगे?"राजू ने हाँ बोला l

रीना और राजू सबसे अच्छे दोस्त हो

गए l

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हिम्मत नहीं हारो!

नाम- सिद्धी शर्मा

उम्र- 8 वर्ष

बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। दो बच्चे अपने परिवार के साथ गांव में छुट्टियां मनाने आए थे। वे दोनों बच्चे टहलते-टहलते एक कुएं के पास आ पहुंचे। उनकी इच्छा थी कि वे कुएं से पानी भरें और घर ले जाएं। वे बच्चे भागकर कुएं के पास गए और कुएं से पानी भरने लगे।

पानी भरने के बाद जब वे उसे घर ले जा रहे थे, तब आधे रास्ते में ही उनकी बाल्टी एक बड़े पत्थर से टकरा गई। जब बाल्टी नीचे गिरी तब उसमें से सारा पानी जमीन पर फैल गया। बच्चे खड़े हुए और फिर से पानी भरने गए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब वे नई उम्मीद के साथ गए।

इस बार उन्होंने बाल्टी को ध्यान से पकड़ा। इस बार उनकी बाल्टी नहीं गिरी। वे दोनों उसे खुशी-खुशी घर ले गए।

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अनजाने से बेस्ट फ्रेंड्स तक

नाम - नीरवी विश्नोई

उम्र - 11 साल

एक छोटी लड़की पहाड़ी पर चढ़कर अपने गरीब परिवार के लिए पानी लाती थी। एक लड़का अपने अमीर परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो गया। लड़की उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन डरती थी। लड़के को भी दोस्ती करने की इच्छा थी, लेकिन उसे भी डर था। एक दिन, लड़की भारी बाल्टी उठाकर परेशान थी। लड़के ने मदद की। लड़की ने धन्यवाद कहा और घर भाग गई। लेकिन लड़के ने हर रोज मदद की। धीरे-धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए और साथ खेलने लगे।

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भाई बहन का प्यार

नाम- रेयांश सुमन सैनी

उम्र- 11

राहुल और मोना रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कुछ दूरी पर एक जगह कुछ पौधों को मुरझाते हुए देखा, पौधों को इस हालत में देकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था वह सोच रहे थे कि किस तरह इन पौधों को पानी पिलाया जाए तभी उनकी नजर दूर पहाड़ी पर बने हुई कुए पर पड़ी, दोनों ने उस पहाड़ी पर बने कुएं से पानी लाने का सोचा और इधर-उधर देखा तो उन्हें एक बाल्टी नजर आई । दोनों उस बाल्टी को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लग गए। धूप बहुत तेज थी और पहाड़ भी ऊंचा था पर दोनों ने हार नहीं मानी और बाल्टी में पानी भरकर नीचे ले आए और पौधों को पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद पौधे फिर से खिल उठें। जिसे देखकर राहुल और मोना भी खुश हो गए क्योंकि आज उन्होंने एक दूसरे के साथ के कारण अच्छा काम किया था।

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