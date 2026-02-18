किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 66 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (11 फरवरी ) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 66 में भेजी गई कहानियों में शानवी निलडिया , अनुष्री सिंह और विधि सिन्हा क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

प्रकृति की जादुई दुनिया

मोहित सोनवानी , उम्र 10 वर्ष

एक खिली धूप वाली दोपहर मीनू और चिंटू बगीचे की सैर पर निकले। जहां मीनू अपनी गुड़िया के साथ घास पर बैठकर अपनी उंगली पर एक नन्ही तितली के उतरने का जादुई अनुभव कर रही थी, वहीं चिंटू पेट के बल लेटकर तालाब किनारे बैठे एक शांत मेंढक को निहार रहा था। वह अपनी सांसें थामे हुए था ताकि उसका नन्हा दोस्त डर न जाए। बिना किसी शोर-शराबे के, दोनों बच्चों ने प्रकृति की इस मौन मित्रता को महसूस किया। उन्होंने जाना कि अगर हम शांत रहें, तो कुदरत के ये जीव हमारे सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। शाम को घर लौटते समय उनके पास कोई बड़ी कहानी तो नहीं थी, पर उनके मन में तितलियों की उड़ान और मेंढक की मासूमियत की अनमोल यादें हमेशा के लिए बस गईं।