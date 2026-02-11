किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 65 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट ( 4 जनवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 65 में भेजी गई कहानियों में विवेक चौधरी, दीपेंद्र सिंह और भूमि कन्नौजिया क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

सुनहरा संदूक और नन्हा पौधा

नाम: माही रंजक, उम्र: 10 वर्ष

एक गांव में यश और आयुष नाम के दो भाई रहते थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी गरीब था। उनके माता-पिता मजदूर थे, जो काम की तलाश में रोज दूसरे गांव जाते थे। यश और आयुष भी छोटे थे, पर अपने माता-पिता का हाथ बंटाने के लिए खेतों पर काम किया करते थे। एक दिन, खेत में काम करते समय यश की नजर मिट्टी में दबे एक सुनहरे रंग के संदूक पर पड़ी। वह उत्सुकता से उसके पास गया और उसे खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं—उस संदूक में सोने के गहने और बहुत सारा कीमती सामान था। उसने तुरंत अपने छोटे भाई आयुष को बुलाया। खजाना देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों भाइयों ने सोचा, "अगर हम इसे बेच दें, तो हमारे माता-पिता को इतनी कड़ी धूप में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी।" अपनी योजना को सुरक्षित रखने के लिए वे संदूक लेकर एक घने पेड़ के पास पहुंचे। यश ने वहां गड्ढा खोदना शुरू किया और कहा, "आयुष, जब तक माता-पिता घर नहीं लौट आते, हम इसे यहीं छिपा देते हैं।" यश ने जैसे ही संदूक गड्ढे में रखकर उस पर मिट्टी डालनी शुरू की, तभी आयुष दौड़कर एक छोटा सा पौधा ले आया। वह बोला, "भैया! इस गड्ढे के ऊपर यह पौधा लगा देते हैं। इससे किसी को शक भी नहीं होगा और हमारी वजह से एक नया पेड़ भी उग जाएगा।" दोनों ने मिलकर उस जगह पर पौधा रोप दिया। उन्होंने तय किया कि जब माता-पिता आएंगे, तब वे उन्हें यह सब बताएंगे। उस खजाने से वे अपना खुद का व्यापार शुरू करेंगे और एक मान-सम्मान वाला अच्छा जीवन जिएंगे। शाम को जब माता-पिता थककर घर लौटे, तो यश और आयुष ने उन्हें सारी बात बताई। वे उन्हें उस पेड़ के पास ले गए जहां उन्होंने पौधा लगाया था। पिता ने सावधानी से मिट्टी हटाई और वह सुनहरा संदूक बाहर निकाला। सोने के गहने देखकर माता-पिता दंग रह गए, लेकिन उनकी आंखों में लालच के बजाय एक गहरी सोच थी। पिता ने दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, "मेरे बच्चों, यह खजाना हमें अमीर तो बना सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है, वह सबसे बड़ा होता है।" अगले दिन, पिता उन बच्चों को लेकर गांव के मुखिया के पास गए। उन्होंने वह संदूक मुखिया जी को सौंप दिया, क्योंकि वह किसी की खोई हुई अमानत हो सकती थी। मुखिया जी बच्चों की इस ईमानदारी और उनके माता-पिता के संस्कारों से इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर उन्हें एक बड़ा पुरस्कार दिया। उस इनाम की राशि से परिवार ने अपनी खुद की जमीन खरीदी और मजदूरी छोड़ अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन वे उस पौधे को कभी नहीं भूले! उन्होंने उस स्थान पर सैकड़ों और पेड़ लगाए। सालों बाद, वह नन्हा पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी छांव में बैठकर यश और आयुष अक्सर याद करते थे कि कैसे एक छोटे से पौधे ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी।