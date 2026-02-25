किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 67 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (11 फरवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 67 में भेजी गई कहानियों में अद्वैत जैन, लक्षिता खत्री ,और हृदयांश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

प्रकृति की दयालुता

कृशिव ,उम्र 12 वर्ष

बहुत समय पहले की बात है, बत्तखों का एक झुंड एक अत्यंत सुंदर झील के किनारे रहता था। उस झील के चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। पानी इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि कांच की तरह झील की तलहटी साफ़ दिखाई देती थी। बत्तख हर रोज़ झील के शीतल जल में विहार करते और आनंद से खेलते थे। एक दिन कुछ इंसानों की नज़र उस खूबसूरत जगह पर पड़ी। वे झील की सुंदरता देखकर अचंभित रह गए। धीरे-धीरे यह बात अन्य लोगों तक भी पहुंची और उस पावन परिवेश से अभिभूत होकर लोगों ने वहां बसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां एक शहर बस गया। मनुष्य स्वभाव से थोड़ा स्वार्थी होता है। अपनी सुख-सुविधाओं के लिए उन्होंने एक-एक कर पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में हरे-भरे जंगल ठूंठ में बदल गए। पेड़ों के कटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, झील सूखने लगी और उसका पानी दूषित हो गया। स्वच्छ वातावरण में रहने वाले बत्तख अब बीमार होकर मरने लगे। बत्तखों के मुखिया ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी को एकत्रित किया और कहा, "यह झील हमारे पूर्वजों की धरोहर और हमारे लिए पवित्र है। हम अपनी इस जन्मभूमि को ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे। सभी बत्तखों ने मुखिया की बात का समर्थन किया। मुखिया की सलाह पर, सभी बत्तखों ने एक साथ मिलकर प्रकृति से 'जल प्रार्थना' करना शुरू किया। बत्तखों की निस्वार्थ और करुण प्रार्थना ने प्रकृति के हृदय को झकझोर दिया। देखते ही देखते आसमान बादलों से घिर गया और ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि झील फिर से पानी से लबालब भर गई। चारों ओर हरियाली वापस लौटने लगी। यह चमत्कार देख बत्तखों की ख़ुशी का ठिकाना न रहा और वे श्रद्धापूर्वक प्रकृति का धन्यवाद करने लगे।