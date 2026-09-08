जयपुर निगम चुनाव से पहले गली-गली प्रचार तेज, ढोल-नगाड़ों और डोर-टू-डोर जनसंपर्क से वोट जुटा रहे प्रत्याशी

जयपुर. नगर निगम चुनाव प्रचार में कहीं प्रत्याशी समर्थकों की टोली के साथ ढोल-नगाड़ों की धुन पर मतदाताओं के बीच पहुंच रहे तो कहीं घर-घर दस्तक देकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। कोई साफा बंधवा रहा है, कोई माला पहन रहा है और कोई बुजुर्गों के पैर छूकर समर्थन जुटा रहा है। गलियों में झंडे, पोस्टर और चुनावी नारों ने माहौल बदल दिया है। छोटे-बड़े जुलूसों में प्रत्याशियों की ताकत दिख रही है तो नुक्कड़ पर चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा भी तेज हैं। वार्डों में प्रचार वोट मांगने के साथ ही अपनी मौजूदगी और प्रभाव दिखाने का भी मुकाबला बन गया है।