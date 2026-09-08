पंजाब प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट की राहुल-प्रियंका से ‘पहली मुलाक़ात’, जानें बंद कमरे में क्या हुई बातें?

राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट को पार्टी आलाकमान द्वारा पंजाब का नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। जिम्मेदारी मिलने के तुरंत बाद सचिन पायलट ने दिल्ली स्थित 10 जनपथ पहुंचकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दिल्ली से आई तस्वीरों में राहुल और प्रियंका गांधी नए पंजाब प्रभारी सचिन पायलट को बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए। इसके बाद बंद कमरे में हुई महत्वपूर्ण बैठक को भले ही आधिकारिक तौर पर एक 'शिष्टाचार मुलाकात' बताया जा रहा हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें साल 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के रोडमैप और शुरुआती रणनीति को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है।