जयपुर नगर निगम चुनाव: बगरू में होगा रोचक मुकाबला, कहीं व्यक्तिगत पकड़ तो कहीं पार्टी की साख, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

जयपुर. बगरू विधानसभा क्षेत्र में कहीं चौपाल पर चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी गणित बैठाया जा रहा है, तो कहीं गली के नुक्कड़ पर प्रत्याशियों के समर्थक अपने-अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। पोस्टर और झंडों के बीच वार्ड 59 से लेकर 72 तक के मतदाता खामोश जरूर हैं, लेकिन उसके सवाल साफ हैं। सड़क, सीवर, ट्रैफिक परेशानी दूर चाहिए, सफाई और ऐसी स्ट्रीट लाइट की भी मांग है, जो रात के अंधेरे को दूर करे। कांग्रेस और भाजपा ने इन 14 वार्डों में आमने-सामने चेहरे उतारे हैं। कहीं एक ही समाज के प्रत्याशी आमने-सामने हैं तो कहीं व्यक्तिगत पकड़ और पार्टी की साख के बीच मुकाबला है। कहीं पुराने संपर्क और व्यक्तिगत पहचान प्रत्याशी की ताकत बनी हुई है, तो कहीं पार्टी का परंपरागत वोट बैंक भरोसे का आधार है।