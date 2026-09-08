आखिर क्यों वायरल हो रहा राजस्थान से गुजरती ‘वंदे भारत’ ट्रेन का सिर्फ 16 सेकंड का वीडियो?  

राजस्थान की ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अपने नए रूप में नजर आ रही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील (Sambhar Lake) के विशाल सफेद नमक के मैदानों और पानी के बीच से गुजरती केसरिया रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 16 सेकंड का एक एरियल ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस अद्भुत और विहंगम दृश्य को देखकर लोग इसकी तुलना दक्षिण अमरीका के बोलिविया स्थित प्रसिद्ध 'साल्ट फ्लैट्स' से कर रहे हैं। इस वीडियो को कई केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ राजनेताओं और जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपने आधिकारिक हैंडल से री-शेयर किया है, जिसके बाद से पूरे राजस्थान के पर्यटन और रेल नेटवर्क की चर्चा हो रही है।