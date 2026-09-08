आखिर क्यों वायरल हो रहा राजस्थान से गुजरती ‘वंदे भारत’ ट्रेन का सिर्फ 16 सेकंड का वीडियो?  

Vande Bharat Train - File PIC
राजस्थान की ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अपने नए रूप में नजर आ रही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील (Sambhar Lake) के विशाल सफेद नमक के मैदानों और पानी के बीच से गुजरती केसरिया रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 16 सेकंड का एक एरियल ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस अद्भुत और विहंगम दृश्य को देखकर लोग इसकी तुलना दक्षिण अमरीका के बोलिविया स्थित प्रसिद्ध 'साल्ट फ्लैट्स' से कर रहे हैं। इस वीडियो को कई केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ राजनेताओं और जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपने आधिकारिक हैंडल से री-शेयर किया है, जिसके बाद से पूरे राजस्थान के पर्यटन और रेल नेटवर्क की चर्चा हो रही है।
वर्तमान में जयपुर और जोधपुर के बीच रेलवे ट्रैक इसी सांभर झील के बीच से होकर गुजरता है। जब ट्रेन झील के इस गलियारे से निकलती है, तो दूर-दूर तक फैली नमक की सफेद चादर और सर्दियों के मौसम में आने वाले गुलाबी फ्लेमिंगो पक्षियों का नजारा यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
सांभर झील का यह इलाका न केवल प्राकृतिक सुंदरता और नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है, बल्कि यह भारतीय रेलवे के तकनीकी विकास का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा है। फुलेरा के पास और जोधपुर मंडल के गुढ़ा स्टेशन के करीब भारतीय रेलवे एशिया का पहला ब्रॉड-गेज हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक तैयार कर रहा है।
लगभग 60 किलोमीटर लंबे इस विशेष रेलवे ट्रैक पर भविष्य में आने वाली नई और आधुनिक ट्रेनों को 230 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर टेस्ट किया जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेलवे रिसर्च और टेस्टिंग के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने जा रहा है।
सांभर झील के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए यात्रियों को जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या: 26481 / 26482) से यात्रा करनी होती है। यह ट्रेन जयपुर और फुलेरा होते हुए सीधे सांभर झील के रेलवे कॉरिडोर से होकर गुजरती है।
इस सुपरफास्ट ट्रेन के मुख्य ठहराव इस प्रकार हैं:
जोधपुर जंक्शन
मेड़ता रोड जंक्शन
डेगाना जंक्शन
मकराना जंक्शन
फुलेरा जंक्शन
जयपुर जंक्शन
गांधीनगर जयपुर
अलवर जंक्शन
रेवाड़ी
गुड़गांव
दिल्ली कैंट
यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) अपनी सेवाएं देती है।
दिल्ली कैंट से जोधपुर (ट्रेन नंबर 26482): यह ट्रेन दिल्ली कैंट से तड़के 03:10 बजे रवाना होती है, सुबह लगभग 07:05 बजे जयपुर पहुंचती है और दोपहर 11:20 बजे जोधपुर जंक्शन पहुंच जाती है।
जोधपुर से दिल्ली कैंट (ट्रेन नंबर 26481): यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 05:30 बजे चलती है, सुबह 09:45 बजे जयपुर पहुंचती है और दोपहर 13:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंच जाती है।
अगर आप जयपुर या दिल्ली की तरफ से जोधपुर जा रहे हैं, तो फुलेरा जंक्शन पार करते ही अपनी विंडो सीट के पास मुस्तैद हो जाएं। फुलेरा से आगे बढ़ते ही सांभर झील का वह सफेद साल्ट बेड और पानी का सुंदर फैलाव शुरू हो जाता है।
जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से वातानुकूलित (AC) ट्रेन है, जिसमें यात्रा के लिए दो अलग-अलग श्रेणियां उपलब्ध हैं:
AC Chair Car (CC): इस क्लास में जयपुर से जोधपुर का किराया लगभग 750 से 900 रुपये के बीच है, जबकि दिल्ली से जोधपुर का किराया 1400 से 1600 रुपये तक रहता है।
Executive Chair Car (EC): इस प्रीमियम क्लास में अधिक लेगरूम, रिवॉल्विंग सीट्स और बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। इसका किराया जयपुर से जोधपुर के लिए लगभग 1400 से 1600 रुपये और दिल्ली से जोधपुर के लिए 2600 से 2800 रुपये तक होता है।
यह ट्रेन जयपुर से जोधपुर का सफर महज 4 घंटे 15 मिनट में पूरा कर देती है, जिससे समय की भारी बचत होती है। टिकट बुक करते समय 'Window Seat' का चयन करना सबसे बेहतर विकल्प रहता है ताकि झील का नजारा बिना किसी बाधा के देखा जा सके।
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