Rajasthan Nikay Chunav : ‘सिर्फ 25 वोट लाओ, पार्षद बन जाओ!’, ये है राजस्थान का सबसे अनूठा वार्ड, 92 वोटर्स तय करेंगे विजेता

मंड्रेला के इस वार्ड 13 में महज कुछ वोटों का अंतर ही प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कर देगा। स्थानीय लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता सूची में दर्ज इन 92 लोगों में से भी कई मतदाता अपनी आजीविका, नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में वार्ड से बाहर रहते हैं। ऐसे में मतदान वाले दिन ज्यादा से ज्यादा 65 से 70 वोट पोल होने की ही उम्मीद जताई जा रही है। इस वार्ड से पार्षद पद के लिए तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए माना जा रहा है कि जो भी उम्मीदवार केवल 25 से 30 वोट हासिल कर लेगा, वह आसानी से चुनाव जीतकर पार्षद बन जाएगा।