चूल्हा-चौका छोड़ चुनावी प्रचार में उतरीं बुहाना की 25 महिलाएं, थम गए सियासी गलियारे; उड़ाई विरोधियों की नींद

महिला प्रत्याशियों के प्रचार में स्थानीय मुद्दे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। पानी, सड़क, सफाई, नालियों की समस्या और मूलभूत सुविधाएं उनके जनसंपर्क का प्रमुख एजेंडा हैं। प्रत्याशी घर-घर पहुंचकर लोगों से संवाद कर रही हैं और वार्ड की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिला रही है। कई जगह महिला प्रत्याशी घूंघट में ही बुजुर्गों से आशीर्वाद लेती नजर आ रही है तो दूसरी ओर मतदाताओं के बीच बैठकर अपनी प्राथमिकताएं भी बता रही है। इससे चुनाव प्रचार में पारंपरिक सामाजिक परिवेश और बदलती राजनीतिक भागीदारी का अनूठा मेल दिखाई दे रहा है।