कैंसर से जूझ रहे झुंझुनूं के पुलिस जवान पदम सिंह का निधन, पीछे छोड़ गए 4 बेटियां और 1 बेटा; अंतिम विदाई देख रो पड़ा नवलगढ़

Police Constable Padam Singh Death: नवलगढ़ (झुंझुनूं): राजस्थान पुलिस के एक बहादुर जवान पदम सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बीते करीब एक साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे थे। बुधवार तड़के करीब तीन बजे नवलगढ़ जिला अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव नवलड़ी पहुंचा, तो पूरे इलाके की आंखें नम हो गईं।