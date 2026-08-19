Pratapgarh: पुलिस नाकाबंदी देख कार भगाने लगा सलमान, पुलिस ने दबोचा तो मिली एमडी ड्रग्स; झालावाड़ से भी जुड़ा कनेक्शन

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह यह एमडी ड्रग्स देवल्ली से ही खरीदकर लाया था। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि उसे यह नशा किसने सप्लाई किया और वह इसे आगे किसे बेचने वाला था। पुलिस नशे की पूरी सप्लाई चेन और इसके मास्टरमाइंड की धरपकड़ के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई में थानाधिकारी शिवलाल मीणा, उप निरीक्षक दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल प्रभूराम, कांस्टेबल जीवनलाल और चालक लक्ष्मण सिंह की प्रमुख भूमिका रही।