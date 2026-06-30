Rajasthan Train : ट्रेन की सीटी से जल्द गूंजेगा प्रतापगढ़, रेगुलर ट्रेनें चलाने की मिली आधिकारिक अनुमति

Rajasthan Train : उत्तर-पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के तहत मेवाड़ और जनजाति बाहुल्य प्रतापगढ़ जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ीसादड़ी से जलोदा जागीर स्टेशनों के बीच नवनिर्मित 13.77 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज सिंगल लाइन सेक्शन पर यात्री और मालगाड़ियों के नियमित संचालन को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। रेल संरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवास की ओर से दी गई इस स्वीकृति के बाद अब प्रतापगढ़ जिले में पहली बार ट्रेन चलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।