प्रतापगढ़; नशे की काली कमाई से खड़ा किया साम्राज्य, कुख्यात तस्कर की 2.10 करोड़ की संपत्ति फ्रीज फ्रीज

प्रतापगढ़। जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ(1) के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। पुलिस उप अधीक्षक चन्द्रशेखर पालीवाल और थाना अधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि नौगांवा निवासी शाहजेब उर्फ बल्ला पुत्र शमशेर खान द्वारा लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी।