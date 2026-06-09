राजस्थान: ब्याज माफिया के ठिकाने पर दूसरे दिन भी छापेमारी, मकान से 6 लाख से अधिक नकदी और सोना-चांदी के आभूषण बरामद

प्रतापगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के वाहन, कृषि यंत्र और आभूषण गिरवी रखकर अवैध रूप से ब्याज वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में विधिसम्मत धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिले में ब्याज माफियाओं के खिलाफ यह लगातार दूसरे दिन की बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी पुलिस ने केसरियावद के भणावता गांव में ब्याज माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध ब्याज कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।