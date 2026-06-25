Rajasthan: मंडी में लहसुन के दाम आसमान पर, 22,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे भाव

लहसुन उत्पादन के लिए, मध्यप्रदेश और राजस्थान देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। इस बार मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, फसल अवधि के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव और कुछ क्षेत्रों में रोग प्रकोप के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। किसानों और व्यापारियों के अनुसार कई क्षेत्रों में अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाया, जिससे बाजार में उपलब्धता कम हुई है। गौरतलब है कि क्षेत्र में लहसुन की बुवाई अधिक क्षेत्र में की जा रही है। मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम और राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में उत्पादन घटने का असर अब व्यापारिक गतिविधियों में भी देखने को मिल रहा है।