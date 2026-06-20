Kota Mandi Bhav : गेहूं व लहसुन तेज, सरसों मंदी

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50,000 कट्टे रही। गेहूं लस्टर के भाव में 20 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि सरसों 50 रुपये प्रति क्विंटल मंदी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 11,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,000 से 20,500 रुपये प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 24,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
|जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2350 – 2421
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2425 – 2525
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2525 – 2611
|धान सुगंधा
|2800 – 3501
|धान (1509)
|3400 – 4250
|धान (1847)
|3200 – 4101
|धान (1718-1885)
|3800 – 4700
|धान (पूसा-1)
|3000 – 4100
|धान (1401-1886)
|3600 – 4130
|धान दागी
|1500 – 3000
|सोयाबीन
|6000 – 6750
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6750 – 6801
|सरसों
|7200 – 7500
|अलसी
|8000 – 8750
|ज्वार शंकर
|1700 – 2300
|ज्वार सफेद
|2800 – 5000
|बाजरा
|1800 – 2050
|मक्का लाल
|1700 – 1900
|मक्का सफेद
|1600 – 2200
|जौ नया
|2100 – 2350
|तिल्ली
|7000 – 9500
|मैथी नई
|5800 – 6400
|धनिया बादामी
|12000 – 12500
|धनिया ईगल
|12500 – 13000
|धनिया रंगदार
|13000 – 14500
|मूंग
|6000 – 8200
|उड़द
|4500 – 7000
|चना
|5200 – 5500
|लहसुन
|5000 – 20500
|ऊटी लहसुन
|16000 – 24500
|ब्रांड/प्रकार
|भाव (₹/टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2580
|चंबल
|2540
|सदाबहार
|2395
|लोकल रिफाइंड
|2340
|दीप ज्योति
|2415
|सरसों स्वास्तिक
|2810
|अलसी तेल
|2540
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|ट्रक
|3200
|कोटा स्वास्तिक
|2760
|सोना सिक्का
|3090
|कटारिया गोल्ड
|2780
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|स्कूटर
|2100
|अशोका
|2100
|वस्तु
|भाव
|चीनी
|4340 – 4360 रुपये प्रति क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|वस्तु
|भाव (₹/क्विंटल)
|बासमती चावल
|8500 – 9500
|मूंग दाल
|9000 – 9500
|मोगर
|10000 – 10500
|चना दाल
|6600 – 6800
|तुअर दाल
|10000 – 13000
कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। वहीं जेवराती सोना 1,600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,47,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव (₹)
|24 कैरेट (99.5)
|147200
|22 कैरेट
|136296
|20 कैरेट
|128000
|18 कैरेट
|117760
|14 कैरेट
|103662
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
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