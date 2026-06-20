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Kota Mandi Bhav : गेहूं व लहसुन तेज, सरसों मंदी

लहसुन के भाव 5,000 से 20,500 रुपये प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 24,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 20, 2026

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50,000 कट्टे रही। गेहूं लस्टर के भाव में 20 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि सरसों 50 रुपये प्रति क्विंटल मंदी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 11,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,000 से 20,500 रुपये प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 24,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया मिल लस्टर2350 – 2421
गेहूं एवरेज टुकड़ी2425 – 2525
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2525 – 2611
धान सुगंधा2800 – 3501
धान (1509)3400 – 4250
धान (1847)3200 – 4101
धान (1718-1885)3800 – 4700
धान (पूसा-1)3000 – 4100
धान (1401-1886)3600 – 4130
धान दागी1500 – 3000
सोयाबीन6000 – 6750
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6750 – 6801
सरसों7200 – 7500
अलसी8000 – 8750
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 1900
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2350
तिल्ली7000 – 9500
मैथी नई5800 – 6400
धनिया बादामी12000 – 12500
धनिया ईगल12500 – 13000
धनिया रंगदार13000 – 14500
मूंग6000 – 8200
उड़द4500 – 7000
चना5200 – 5500
लहसुन5000 – 20500
ऊटी लहसुन16000 – 24500

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (₹/टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2580
चंबल2540
सदाबहार2395
लोकल रिफाइंड2340
दीप ज्योति2415
सरसों स्वास्तिक2810
अलसी तेल2540

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
ट्रक3200
कोटा स्वास्तिक2760
सोना सिक्का3090
कटारिया गोल्ड2780

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
स्कूटर2100
अशोका2100

चीनी

वस्तुभाव
चीनी4340 – 4360 रुपये प्रति क्विंटल

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल एवं दालों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

वस्तुभाव (₹/क्विंटल)
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

कोटा सर्राफा : सोना-चांदी दोनों में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। वहीं जेवराती सोना 1,600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,47,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (रुपये प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5)147200
22 कैरेट136296
20 कैरेट128000
18 कैरेट117760
14 कैरेट103662

भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Published on:

20 Jun 2026 12:25 am

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