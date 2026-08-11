Kota: 15 करोड़ खर्च के बाद भी कैद में है दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, डिजाइनर की मौत के बाद नहीं मिला खोलने का फॉर्मूला

79 हजार किलो की इस घंटी की ऊंचाई 30 फीट, चौड़ाई 28 फीट थी। घंटी की गूंज करीब 8 किमी तक सुनाई देनी थी। घंटी को देवेन्द्र आर्य की अगुवाई में 200 से ज्यादा एक्सपर्ट ने पांच दिन की मशक्कत के बाद सांचे में ढाला था। इससे पहले बनाने की तैयारी में करीब एक वर्ष तक 1000 कर्मचारियों ने 10 अलग-अलग प्रोजेक्ट पर काम किया। घंटी की ढलाई कास्टिंग का लाइव टेलीकास्ट अमरीका के इंजीनियरिंग कॉलेजों में किया गया। कास्टिंग में 65 हजार लीटर से अधिक डीजल और 600 एलपीजी सिलेंडर लगे। कर्मचारियों को 10 किलो ग्लूकोज और गुड़ का पानी दिया ताकि हीट का असर कम से कम हो।