Pratapgarh: घर से लापता हुई थी 19 साल की युवती, अगले दिन सरकारी स्कूल में मिली लाश, पुलिस ने शुरू की जांच

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी ड्यूटी गुरुवार सुबह ईद पर्व के मद्देनजर लगाई गई थी, लेकिन वह निर्धारित समय पर थाने नहीं पहुंचीं। सहकर्मियों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिसकर्मी थाना परिसर स्थित उनके क्वार्टर पहुंचे, जहां वह मृत अवस्था में मिलीं। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। आसपास के थानों का पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंचा। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।