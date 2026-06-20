20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Pratapgarh: घर से लापता हुई थी 19 साल की युवती, अगले दिन सरकारी स्कूल में मिली लाश, पुलिस ने शुरू की जांच

प्रतापगढ़ जिले के धोलापानी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 19 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Rakesh Mishra

Jun 20, 2026

Pratapgarh News

एआई तस्वीर

प्रतापगढ़। उपखंड क्षेत्र की धोलापानी ग्राम पंचायत में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब धोलापानी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस ने बताया कि धोलापानी निवासी माया (19) पुत्री कारूलाल मीणा शुक्रवार रात घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया।

यह वीडियो भी देखें

शनिवार खोजबीन के दौरान परिजनों को विद्यालय परिसर में युवती का शव मिला, जिसके बाद धोलापानी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर धोलापानी थाना अधिकारी पूराराम मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छोटीसादड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भिजवाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

शव परिजनों को सौंपा

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बीते दिनों प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना परिसर स्थित पुलिस आवास में एक महिला कांस्टेबल के मृत मिलने से पुलिस महकमे में हलचल मच गई। मृतका की पहचान सोम कुंवर के रूप में हुई है, जो वरमंडल क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी ड्यूटी गुरुवार सुबह ईद पर्व के मद्देनजर लगाई गई थी, लेकिन वह निर्धारित समय पर थाने नहीं पहुंचीं। सहकर्मियों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिसकर्मी थाना परिसर स्थित उनके क्वार्टर पहुंचे, जहां वह मृत अवस्था में मिलीं। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। आसपास के थानों का पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंचा। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

Hanumangarh: ढाणी में बना रहे थे ड्रग्स, पुलिस ने रसायन, एमडी और अफीम पकड़ी, सरकारी टीचर भी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
MD Drugs Factory

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jun 2026 05:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Pratapgarh: घर से लापता हुई थी 19 साल की युवती, अगले दिन सरकारी स्कूल में मिली लाश, पुलिस ने शुरू की जांच

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रतापगढ़ में 131 सरकारी स्कूलों के भवन होंगे जमींदोज, 276 विद्यालय भवन बेहद जर्जर

Pratapgarh Government Schools
प्रतापगढ़

Pratapgarh: सड़क हादसे में मौत, अब तक कार्रवाई नहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने NH56 पर ट्रकों को रोका, पुलिस पर आरोप

Pratapgarh news
प्रतापगढ़

गोवंश अवशेष मिलने के विरोध में राजस्थान का प्रतापगढ़ बंद, बाजारों में पसरा सन्नाटा, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

Pratapgarh bandh
प्रतापगढ़

Rajasthan News : प्रतापगढ़ के मुख्य डाकघर में भीषण आग, महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक

Pratapgarh main post office massive fire important documents electronic equipment ashes
प्रतापगढ़

प्रतापगढ़: सड़क हादसे में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह झाला का निधन, पैतृक गांव हुआ अंतिम संस्कार

Prem Singh Jhala death
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.