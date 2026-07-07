Rajasthan Crime: पत्नी ने सुपारी देकर करवाया पति का मर्डर, कट्टे में डालकर कुए में फेंका शव: ऐसे खुला पूरा राज

हाल ही में राजस्थान में ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं जिनमें पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। इन मामलों ने हर किसी को झकझोर दिया। ​पिछले दिनों भरतपुर निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा की उत्तर प्रदेश के आगरा में हत्या का मामला चर्चा में रहा। पुलिस जांच के अनुसार, इस वारदात में मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप है। आरोप है कि हत्या के बाद शव को घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया, ताकि घटना लंबे समय तक छिपी रहे। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।