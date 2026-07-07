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Rajasthan Crime: पत्नी ने सुपारी देकर करवाया पति का मर्डर, कट्टे में डालकर कुए में फेंका शव: ऐसे खुला पूरा राज

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 26 जून को कुएं में कट्टे में मिली लाश के मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी तुलसीबाई और पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। जानिए पूरा मामला-
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प्रतापगढ़

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Santosh Trivedi

Jul 07, 2026

paratapgadh crime

मौके पर मौजूद लोग. फोटो- Photo: patrika

प्रतापगढ़ । राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना पुलिस ने दलोट के खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास 26 जून को कुएं में कट्टे में मिली अधेड़ की लाश के मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी तुलसीबाई और पड़ोसी दुकानदार मोहम्मद वाहिद कुरैशी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि 26 जून को दलोट गांव में खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास स्थित कुएं में कट्टे में बंद एक व्यक्ति की लाश मिली थी।

मृतक के घर पर तीन युवक आए थे

मृतक की पहचान भचूंडला निवासी शंकरलाल (53) मीणा के रूप में की। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि 24 जून को मृतक के घर पर तीन युवक आए थे, जिन्होंने शंकरलाल के साथ मारपीट की।

शव को काले कट्टे में भरकर कुएं में फेंका

मारपीट से मौत होने के बाद शव को काले कट्टे में भरकर कुएं में फेंक दिया। मृतक की पत्नी तुलसीबाई और पड़ोसी दुकानदार मोहम्मद वाहिद कुरेशी करीब दो माह से हत्या की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार पांच लाख रुपए तथा वाहिद को आधा बीघा जमीन देने का सौदा हुआ था।

इसके अलावा मृतक की जमीन बेचकर रुपए लेने, जमीन पर बिना किराए के दुकान चलाने और मकान पर कमरा बनाकर रहने की भी सहमति बनी थी। योजना के तहत वाहिद ने मध्यप्रदेश से तीन आरोपियों को बुलाकर वारदात को अंजाम दिलाया। पुलिस ने तुलसीबाई और मोहम्मद वाहिद पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी पिपलोदा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस जल्द तीनों को पकड़ लेगी।

प्रदेश में सामने आ चुकी हैं ऐसी कई वारदातें

हाल ही में राजस्थान में ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं जिनमें पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। इन मामलों ने हर किसी को झकझोर दिया। ​पिछले दिनों भरतपुर निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा की उत्तर प्रदेश के आगरा में हत्या का मामला चर्चा में रहा। पुलिस जांच के अनुसार, इस वारदात में मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप है। आरोप है कि हत्या के बाद शव को घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया, ताकि घटना लंबे समय तक छिपी रहे। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।

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Updated on:

07 Jul 2026 01:51 pm

Published on:

07 Jul 2026 01:47 pm

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