राजस्थान में दर्दनाक हादसा: सीकर जिले के 3 दोस्त पहाड़ से झरने में बहे, 1 की मौत, आप न बरतें ऐसी लापरवाही

चौमूं/जयपुर। सामोद थाना इलाके के महारकलां स्थित मालेश्वर धाम मंदिर में बारिश के दौरान झरने में नहाना तीन युवकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। पहाड़ियों पर हुई मूसलाधार बारिश के कारण झरने में पानी का बहाव कई गुना बढ़ गया, जिसकी चपेट में आकर तीन दोस्त बह गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दो युवकों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक युवक तेज बहाव में करीब आधा किलोमीटर दूर तक बह गया। बाद में पुलिस और ग्रामीणों ने उसे झाड़ियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।