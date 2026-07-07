Jagan Gurjar: जेल के भीतर पूछताछ से खुलेगा जगन गुर्जर हत्याकांड का राज, पप्पू समेत कई बंदियों से सवाल करेगी पुलिस

जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि हत्या की योजना किस स्तर पर बनाई गई, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही और क्या घटना से पहले जेल के भीतर किसी प्रकार की साजिश रची गई थी। पूछताछ के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता या नई जानकारी सामने आती है तो उसे भी जांच में शामिल किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है। अब जेल के भीतर होने वाली पूछताछ से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है, जिससे जगन गुर्जर हत्याकांड की जांच को नई दिशा मिल सकती है। फिर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।