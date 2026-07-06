Jagan Gurjar: जगन गुर्जर मर्डर केस में अपडेट, आरोपी विष्णु को एकांत सेल में किया शिफ्ट, पूछताछ में खुल सकते हैं राज

सिविल लाइंस थाना पुलिस अब हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जांच में वार्ड 2 के ब्लॉक-4 में बंद अन्य हार्डकोर बंदियों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस को आशंका है कि आरोपी विष्णु के साथ कथित रूप से जुड़े कुछ अहम तथ्य पूछताछ के दौरान सामने आ सकते हैं। वहीं पप्पू गुर्जर को वार्ड के ब्लॉक-1 में रखा गया था। पुलिस पप्पू से भी पूछताछ करेगी। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ से वारदात के पीछे की साजिश, बंदियों के आपसी संबंध, घटना से पहले हुई बातचीत और हत्या के संभावित कारणों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं।