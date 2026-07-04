RPSC सीनियर टीचर भर्ती में बड़ा बदलाव: 12 जुलाई से शुरू होंगे एग्जाम, लेकिन कम कर दिए गए पद

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025 Update: राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ी सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वरिष्ठ अध्यापक (Secondary Education Department) भर्ती परीक्षा-2025 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने परीक्षा की तारीखों के साथ-साथ पदों की संख्या में हुए बड़े बदलाव को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।