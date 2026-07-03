जगन गुर्जर हत्याकांड के बाद हाई सिक्योरिटी जेल में बंदी ने निगली नींद की गोलियां, अस्पताल में भर्ती

Ajmer High Security Jail : अजमेर। घूघरा हाई सिक्योरिटी जेल में दस्यु जगन गुर्जर हत्याकांड के बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों के बीच एक और घटना सामने आई। बलात्कार के मामले में दस साल की सजा काट रहे अति सुरक्षा श्रेणी के बंदी जितेन्द्र उर्फ जीतू ने संदिग्ध परिस्थितियों में एक साथ कई नींद की गोलियां निगल लीं। हालत बिगड़ने पर उसको कड़ी सुरक्षा के बीच जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है।