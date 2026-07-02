अजमेर में प्रेमी संग घर से निकली शादीशुदा नाबालिग, पुलिस-परिजन को देख कुएं में कूदी

इधर, युवती के परिजन ने भी तलाश शुरू कर दी। ग्रामीणों ने नाबालिग व युवक को पालरा क्षेत्र की पहाड़ी में पकड़ लिया। उन्होंने परिजन व पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस पहुंचने की भनक लगते ही नाबालिग ने पास के कुएं में छलांग लगा दी। करीब 10 फीट पानी था। नाबालिग के कुएं में कूदने की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसको कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तब तक आलाधिकारी व दोनों थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई।