जगन गुर्जर की हत्या से फिर चर्चा में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल, राजू ठेहट और गोगामेड़ी मर्डर केस से भी रहा कनेक्शन

Ajmer High Security Jail Murder: डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद से राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर की घूघरा हाई सिक्योरिटी जेल चर्चा में है। जेल में जगन गुर्जर की हत्या ने जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जगन गुर्जर को 29 मार्च 2026 को धौलपुर जिला जेल से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। कई राज्यों में दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों के चलते उसे हाई सिक्योरिटी निगरानी में रखा गया था। इसके बावजूद जेल के भीतर उसकी हत्या हो गई।