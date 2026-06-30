डकैत जगन गुर्जर की हत्या मामला: मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, परिजनों ने कहा- दोषियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा

ज्ञापन में मामले की सीबीआई जांच कराने, गवाहों के वीडियो रिकॉर्डेड बयान लेने, घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद जेल अधीक्षक व अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित करने व उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा परिजनों ने मांग की है कि पोस्टमार्टम से पहले पप्पू गुर्जर को धौलपुर जेल स्थानांतरित किया जाए तथा अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। मृतक के पुत्र आशाराम की चाचा पप्पू गुर्जर से मुलाकात कराने और उसे भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग ज्ञापन में शामिल है।