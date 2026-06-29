Jagan Gurjar Murder: अजमेर की हाई सिक्यॉरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Dacoit Jagan Gurjar Murder: अजमेर। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार दोपहर को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। धौलपुर के कुख्यात और चंबल के खूंखार डकैत रहे जगन गुर्जर की जेल के भीतर गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भरतपुर के कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी ने जगन गुर्जर की हत्या की है। हार्डकोर बंदी दोनों एक ही बैरक में बंद थे। इस वारदात से पूरे पुलिस महकमे और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जेल प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए हैं।