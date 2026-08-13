Ajmer Nikay Election : अजमेर महापौर पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित, लगातार दूसरी बार मिलेगी कमान

साल 1990 में भाजपा के रतनलाल यादव, 1995 में वीर कुमार सभापति बने। उनके निधन के बाद विद्या कमलाकर जोशी, सुरेंद्र सिंह शेखावत सभापति रहे। 2000 में अनिता भदेल सभापति बनीं। 2003 में उनके विधायक बनने पर सरोज जाटव सभापति बनीं। 2005 में धर्मेंद्र गहलोत तत्कालीन नगर परिषद के सभापति रहे। इसके बाद 2008 में नगर निगम बनने के बाद पहले महापौर गहलोत बने। साल 2010 में कांग्रेस के कमल बाकोलिया सीधे चुनाव के जरिए महापौर चुने गए थे। 2015 में हुए चुनाव में गहलोत महापौर चुने गए थे। वर्ष 2021 महापौर पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होने से ब्रजलता हाड़ा महापौर बनीं।