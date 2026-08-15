‘अब कौन ध्यान रखेगा?’, अजमेर में दूध पीने के बाद मां की मौत, बच्चे अस्पताल में भर्ती, पिता का पहले ही हो गया था निधन

2 Children Mother Dies In Ajmer: पति की असमय मौत के बाद दो बच्चों की परवरिश कर रही अनिता की जिंदगी अचानक थम गई। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में खाना खाने और दूध पीने के कुछ देर बाद अनिता और उसके दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। देर रात तीनों को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान अनिता (42) ने दम तोड़ दिया। मां की मौत के बाद परिजन दोनों बच्चों को उपचार के लिए जयपुर ले गए। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और बच्चों की हालत को लेकर परिजन चिंतित हैं।