राजस्थान: खेत में गड़ा खजाना चोरी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, सोना-चांदी समेत 1.25 करोड़ का माल और 17.44 लाख रुपए बरामद

थानाधिकारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि 12 अगस्त को बिठूर में करीब 2 माह पहले खेत की खुदाई के दौरान सोना, चांदी, तांबा आदि कीमती धातुओं से बनी वस्तुएं और पुराने शंख मिलने की सूचना मिली थी। कुछ लोग इन्हें मौके से चोरी कर ले गए थे। मामले की गंभीरता देखते हुए आइजी डॉ. रवि, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला, एएसपी राजेश कुमार मील और वृत्ताधिकारी लक्ष्मणराम चौधरी के निर्देशन पर टीम गठित की गई। पुलिस ने राजस्व टीम के साथ मौका मुआयना कर जांच शुरू की। घटनास्थल पर JCB से खुदाई के साक्ष्य मिले थे।