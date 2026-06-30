Jagan Gurjar: हाई सिक्योरिटी जेल में ही बंद था जगन गुर्जर का एक भाई, 4 में से 3 भाई अलग-अलग जेलों में काट रहे सजा

वर्ष 2008 के पीलूपुरा गुर्जर आंदोलन के दौरान भी उसका नाम सुर्खियों में आया था जब उसने कथित तौर पर हथियार लहराते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद धौलपुर के बसई डांग क्षेत्र में एक हत्याकांड से उसका नाम जुड़ा और पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी थी। बाद में उसने करौली जिले में आयोजित एक मेले के दौरान सरेंडर कर दिया था।