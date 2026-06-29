Jagan Gurjar: वसुंधरा राजे के महल को उड़ाने की धमकी से चर्चा में आया था जगन गुर्जर, जानिए कहा छिपा था

Jagan Gurjar Latest News: राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलते ही एफएसएल और एमओबी की टीम जेल पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। जांच एजेंसियों ने बैरक से मिले सबूतों को सुरक्षित कब्जे में लेकर उनकी पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जगन गुर्जर की हत्या गला घोंटकर की गई है। हालांकि, मौत के सही कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी बंदी विष्णु पर जगन गुर्जर की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि दोनों कैदी एक ही बैरक में बंद थे।