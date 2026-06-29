29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Jagan Gurjar: वसुंधरा राजे के महल को उड़ाने की धमकी से चर्चा में आया था जगन गुर्जर, जानिए कहा छिपा था

Jagan Gurjar Death Ajmer Jail: डकैत जगन गुर्जर ने 2008 में तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित 'राज निवास पैलेस' को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। जिसके बाद वह पूरे देश में चर्चा में आ गया था।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Jun 29, 2026

Jagan Gurjar threat to blow up Vasundhara Raje palace

Photo- Patrika Network

Jagan Gurjar Latest News: राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलते ही एफएसएल और एमओबी की टीम जेल पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। जांच एजेंसियों ने बैरक से मिले सबूतों को सुरक्षित कब्जे में लेकर उनकी पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जगन गुर्जर की हत्या गला घोंटकर की गई है। हालांकि, मौत के सही कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी बंदी विष्णु पर जगन गुर्जर की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि दोनों कैदी एक ही बैरक में बंद थे।

जगन गुर्जर पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे

अजमेर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोपहर में बैरकों के बंद रहने के दौरान जेल स्टाफ नियमित निरीक्षण के लिए पहुंचा। जब बैरक का ताला खोला गया तो जगन गुर्जर मृत अवस्था में मिला, जबकि उसका साथी बंदी विष्णु अंदर मौजूद था। जगन गुर्जर के नाम से लंबे समय तक चंबल और धौलपुर क्षेत्र में भय का माहौल बना रहा। जगन ने धौलपुर के डांग क्षेत्र के बीहड़ों को अपना ठिकाना बनाया था। उस पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे।

जगन गुर्जर तीन दशक पहले अपराध की दुनिया में आया

दस्यु जगन गुर्जर करीब तीन दशक पहले अपराध की दुनिया में आया। धौलपुर जिले के भवूतिपुरा में जन्मा जगन गुर्जर कभी साइकिल से दूध बेचने का काम करता था। 2008 में डकैत जगन गुर्जर ने तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित 'राज निवास पैलेस' को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। जिसके बाद वह पूरे देश में चर्चा में आ गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने जगन पर पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।

पत्नी ममता को विधानसभा चुनाव भी लड़वाया था

करीब एक साल बाद 2009 में जगन गुर्जर ने सचिन पायलट की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। जब जगन गुर्जर ने वसुंधरा राजे के राज निवास पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी दी थी तो उसको पुलिस से बचाने के लिए मुरारी गुर्जर ने गोठियापुरा में शरण दी थी। उस समय जगन गुर्जर हर बार आरोपित के निवास स्थानों पर ही फरारी काटता था। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में जगन गुर्जर ने पत्नी ममता को चुनाव लड़वाया पर वह हार गईं।

Jagan Gurjar Murder: अजमेर की हाई सिक्यॉरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें
dacoit jagan gurjar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jun 2026 06:39 pm

Published on:

29 Jun 2026 06:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Jagan Gurjar: वसुंधरा राजे के महल को उड़ाने की धमकी से चर्चा में आया था जगन गुर्जर, जानिए कहा छिपा था

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jagan Gurjar Murder: अजमेर की हाई सिक्यॉरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

dacoit jagan gurjar
अजमेर

किशनगढ़ से अब दिल्ली और जेवर के लिए सीधी फ्लाइट, नया शेड्यूल 1 जुलाई से लागू, ऑनलाइन बुकिंग शुरू

Rajasthan Kishangarh Airport
अजमेर

अजमेर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बिक रही थीं नकली चप्पलें, महिला स्टोर संचालिका पर कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज

Ajmer Fake Branded Slippers Seized
अजमेर

Bhagirath Choudhary : खीरे की खेती के लिए केंद्रीय मंत्री को मिली 99 लाख की सरकारी सब्सिडी, सवाल उठे तो बोले- ‘इसमें गलत क्या है’?

Bhagirath Choudhary Cucumber Farm 99 Lakh Subsidy Case 2026
अजमेर

Rajasthan: प्यार का दुखद अंत : कलाई पर गुदवाया था प्रेमी से बने पति का नाम, उसी ने ली जान

ajmer murder case
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.