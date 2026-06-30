Jagan Gurjar Love Story : कुख्यात डकैत जगन गुर्जर और कोमेश की दिलचस्प लवस्टोरी पढ़िए, उसकी तीन पत्नियां थीं

Jagan Gurjar Love Story : अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में पूर्व इनामी डकैत जगन गुर्जर की जेल में बंद एक और नामी अपराधी विष्णु ने हत्या कर ​दी। कभी चंबल के बीहड़ों की दहशत डकैत जगन गुर्जर का आखिरकार एक खामोश अंत हो गया। करीब दो दशक तक अपराध जगत में कुख्यात रहे जगन गुर्जर की एक दिलचस्प लवस्टोरी भी है। जगन गुर्जर और कोमेश की प्रेम कहानी ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। पुलिस के अनुसार, पिता की हत्या के बाद कोमेश बीहड़ में चली गई और महिला दस्यु बनी। बताया जाता है कि गर्भवती होने पर वह ऊंट पर सवार होकर बीहड़ से हिंडौन पहुंची, जहां एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिन बाद वह फिर बीहड़ लौट गई।