Jagan Gurjar Murder Case: लिखित समझौते के बाद हुआ जगन गुर्जर के शव का पोस्टमॉर्टम, 11 घंटे का गतिरोध खत्म

उधर , धौलपुर में जगन गुर्जर की हत्या को लेकर मंगलवार दोपहर परिजन व अन्य ग्रामीण जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी और एसपी विकास सांगवान से मिले और पत्र सौंपते हुए अजमेर जेल में बंद भाई पप्पू गुर्जर की जान को खतरा बताया और उसे धौलपुर जेल में शिफ्ट करने की मांग की। कहा कि उसे पहले ही अजमेर जेल में पहले जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पत्र में घटनाक्रम की सीबीआइ से जांच की मांग भी दोहराई। डीएम व एसपी ने अजमेर जेल में बंद पप्पू गुर्जर की पत्नी कृष्णा और बहन गुड्डी समेत अन्य परिजनों ने करीब 15 मिनट अकेले में वार्ता की और निष्पक्ष जांच भरोसा दिया।