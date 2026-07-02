Jaipur Crime News: कहीं मां की हत्या… कहीं चाचा का कत्ल, जयपुर में नशे की लत ने छीने अपने

नशा और अपराध का गहरा संबंध है। करीब 70 प्रतिशत अपराध करने वाले लोगों में किसी न किसी प्रकार के नशे की लत पाई जाती है। अपराध छोटा हो या बड़ा, कई लोग अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए वारदातों को अंजाम देते हैं। नशे की हालत में व्यक्ति सही और गलत का विवेक खो बैठता है, जिससे अपराध की आशंका बढ़ जाती है। बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। बच्चों और युवाओं की गतिविधियों पर परिजनों को विशेष नजर रखनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में नशे की लत के लक्षण दिखाई दें तो समय रहते मनोचिकित्सक की सलाह लेकर उसका उपचार शुरू कराना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि व्यक्ति में नशा छोड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो वह इस लत से बाहर निकल सकता है।

-डॉ. ललित बत्रा, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ, राजकीय मनोचिकित्सालय केन्द्र जयपुर