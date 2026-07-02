2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime News: कहीं मां की हत्या… कहीं चाचा का कत्ल, जयपुर में नशे की लत ने छीने अपने

राजधानी जयपुर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद नशे का कारोबार थमता नजर नहीं आ रहा। इसका सबसे खतरनाक असर अब समाज और परिवारों पर दिखाई देने लगा है।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jul 02, 2026

Jaipur Crime News

ये अपराधी आए पुलिस की गिरफ्त में। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद नशे का कारोबार थमता नजर नहीं आ रहा। इसका सबसे खतरनाक असर अब समाज और परिवारों पर दिखाई देने लगा है। नशे की गिरफ्त में आए लोग मामूली विवाद पर अपनों की जान लेने तक उतर रहे हैं। स्कूल-कॉलेजों से लेकर कच्ची बस्तियों तक नशीले पदार्थों की आसान पहुंच के कारण बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और कम उम्र में ही अपराध की राह पकड़ रहे हैं।

जून 2026 में जयपुर में हुई करीब आधा दर्जन हत्याओं में से लगभग आधी वारदातों में नशे की भूमिका सामने आने से यह चिंता और गहरा गई है। पुलिस और समाज के लिए यह केवल कानून- व्यवस्था का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी गंभीर संकट बन चुका है।

शराब की लत, रंजिश और फिर हत्या

जयसिंहपुरा खोर में जयप्रकाश हत्याकांड में पुलिस ने उसके भतीजे नीतिश कुमार और उसके साथी विकास कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जयप्रकाश उनकी मजदूरी के पैसे ले लेता था और शराब पी जाता था। उसने उनको भी शराब की लत लगा दी थी। अभद्र व्यवहार और पुरानी रंजिश के चलते दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।

खोह नागोरियान नशे के लिए पैसे नहीं मिले तो मां की हत्या

खोह नागोरियान निवासी अनिल बैरवा ने नशा सामग्री खरीदने के लिए अपनी मां से पैसे मांगे। पैसे देने से इनकार करने पर उसने मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

नशेड़ी नाबालिगों ने ली मासूम की जान

मुहाना थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 और 12 वर्ष आयु के तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया। जांच में सामने आया कि मृतक ने अपनी बहन से अभद्रता का विरोध किया था, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोप है कि तीनों नाबालिग कम उम्र में ही नशा करने के आदी थे।

जयपुर में नशा सामग्री यहां से आ रही

सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि जयपुर में मादक पदार्थ बाहर से आता है।
पाकिस्तान सीमाः श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों से हेरोइन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी होती है।
मध्य प्रदेश: मंदसौर, नीमच और रतलाम क्षेत्र से अवैध अफीम, डोडा-चूरा व उससे जुड़े पदार्थ राजस्थान के रास्ते जयपुर पहुंचते हैं।
पंजाब और हरियाणाः सिंथेटिक ड्रग्स (एमडी, एमडीएमए, आइस आदि) की सप्लाई चेन का एक हिस्सा जयपुर तक पहुंचता है।
गुजरात मार्गः समुद्री रास्तों से भारत में आने वाले कुछ नशीले पदार्थ गुजरात के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचने की आशंका जताई गई है।
राजस्थान के अंदरूनी जिलेः नागौर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर और अन्य जिलों से भी ड्रग्स जयपुर पहुंचता है।

एक्सपर्ट व्यू… नशा और अपराध का गहरा संबंध

नशा और अपराध का गहरा संबंध है। करीब 70 प्रतिशत अपराध करने वाले लोगों में किसी न किसी प्रकार के नशे की लत पाई जाती है। अपराध छोटा हो या बड़ा, कई लोग अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए वारदातों को अंजाम देते हैं। नशे की हालत में व्यक्ति सही और गलत का विवेक खो बैठता है, जिससे अपराध की आशंका बढ़ जाती है। बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। बच्चों और युवाओं की गतिविधियों पर परिजनों को विशेष नजर रखनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में नशे की लत के लक्षण दिखाई दें तो समय रहते मनोचिकित्सक की सलाह लेकर उसका उपचार शुरू कराना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि व्यक्ति में नशा छोड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो वह इस लत से बाहर निकल सकता है।
-डॉ. ललित बत्रा, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ, राजकीय मनोचिकित्सालय केन्द्र जयपुर

Jaipur Murder: ताऊ का हत्यारा भतीजा गिरफ्तार, बिहार भागने की फिराक में था; पहचान मिटाने के लिए पत्थरों से कुचला सिर

ये भी पढ़ें
Jaipur Blind Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 08:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime News: कहीं मां की हत्या… कहीं चाचा का कत्ल, जयपुर में नशे की लत ने छीने अपने

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan BJP : भाजपा संगठन में नियुक्तियों का नया फॉर्मूला, अब जिलाध्यक्ष भेजेंगे तीन नामों का पैनल

BJP organization appointments New formula district president will send a three names panel
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव में नया मोड़, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भेजा लीगल नोटिस

Rajasthan Panchayat-Nikay Elections new twist former MLA Sanyam Lodha sent a legal notice
जयपुर

Jaipur: ​​​​​3 लाख की रिश्वत में गिरफ्तारी के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला, पूर्व संयुक्त आयुक्त पर ACB की FIR

Rajasthan ACB
जयपुर

Rajasthan: JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ चार्जशीट पेश, RPSC भर्ती विवाद पर कोर्ट का सख्त रुख

Rajasthan JJM Scam
जयपुर

Jaipur Crime: जेल से चल रही थी रंगदारी की साजिश, गुलाबबाड़ी हत्याकांड का आरोपी बना रहा था नई गैंग, 2 गिरफ्तार

Jaipur Crime
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.