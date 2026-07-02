Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव में नया मोड़, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भेजा लीगल नोटिस

Rajasthan Panchayat-Nikay Elections : पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने 31 जुलाई तक राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव कराने के अदालती आदेश की पालना में चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होने को लेकर अवमानना की तैयारी शुरू कर दी है। उनकी ओर से बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह, आयोग सचिव राजेश वर्मा, पंचायती राज सचिव जोगाराम व स्थानीय निकाय निदेशक जुइकर प्रतीक चंद्रशेखर को लीगल नोटिस भेज दिया गया। अधिवक्ता पुनीत सिंघवी की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट पंचायत-निकाय चुनाव के लिए स्पष्ट निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद 31 जुलाई तक चुनाव कराने की तैयारी नहीं की है।