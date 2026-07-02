2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव में नया मोड़, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भेजा लीगल नोटिस

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को लेकर पूर्व MLA संयम लोढ़ा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त, आयोग सचिव, पंचायती राज सचिव व स्थानीय निकाय निदेशक को लीगल नोटिस भेजा है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 02, 2026

Rajasthan Panchayat-Nikay Elections new twist former MLA Sanyam Lodha sent a legal notice

Rajasthan Panchayat-Nikay Elections : ग्राफिक्स फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat-Nikay Elections : पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने 31 जुलाई तक राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव कराने के अदालती आदेश की पालना में चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होने को लेकर अवमानना की तैयारी शुरू कर दी है। उनकी ओर से बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह, आयोग सचिव राजेश वर्मा, पंचायती राज सचिव जोगाराम व स्थानीय निकाय निदेशक जुइकर प्रतीक चंद्रशेखर को लीगल नोटिस भेज दिया गया। अधिवक्ता पुनीत सिंघवी की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट पंचायत-निकाय चुनाव के लिए स्पष्ट निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद 31 जुलाई तक चुनाव कराने की तैयारी नहीं की है।

आयोग को नहीं मिला बजट

एक ओर ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग सर्वे की तैयारी कर रहा है, वहीं ओबीसी आयोग की संयुक्त सचिव अंजू पारीक ने ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य सचिव व सदस्यों के मानदेय के लिए बजट ही जारी नहीं किया है।

8 से शुरू हो सकता है ओबीसी का सर्वे

अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की पंचायत-निकाय चुनाव के लिए ओबीसी परिवारों का 8 जुलाई से सर्वे शुरू कराने की तैयारी है, जिसे 20 जुलाई तक पूरा कराने का प्लान है।

राज्य में गहराया राजनीतिक विवाद

वहीं पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राज्य में राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बीते दिनों राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के चुनाव अक्टूबर से दिसंबर के बीच कराने संबंधी बयान पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। भीलवाड़ा में 15 जून को मीडिया से बातचीत में अरुण चतुर्वेदी ने कहा था कि 'एक राज्य, एक चुनाव' के संकल्प के तहत राज्य सरकार अक्टूबर से दिसंबर के बीच हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव करा लेगी।

चुनाव समय पर नहीं होना असंवैधानिक

पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त इंद्रजीत खन्ना के बीते दिनों दिए बयान के अनुसार पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं होना अपने आप में असंवैधानिक स्थिति है। असमंजस खत्म करने के लिए अब अदालत को संवैधानिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करानी चाहिए।

चुनाव को मात्र 29 दिन शेष

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट की ओर से तय 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने में अब मात्र 29 दिन शेष रह गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में 15 अप्रैल तक पंचायत-निकाय चुनाव कराने की डेडलाइन तय की थी, लेकिन सरकार ने डेडलाइन से पहले समय बढ़ाने का आग्रह किया और राहत प्राप्त कर ली। इसके बाद कोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने की नई डेडलाइन तय की। इसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में ही दिखाई दे रही है।

Jagan Gurjar Murder : विष्णु गैंग के गुर्गों पर अनर्गल कमेंट बने डकैत जगन गुर्जर का ‘काल’, बेटे ने CBI जांच की मांग की

ये भी पढ़ें
Ajmer Vishnu Singh Murder dacoit Jagan Gurjar son Asaram demands CBI inquiry Know whole story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 06:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव में नया मोड़, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भेजा लीगल नोटिस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan BJP : भाजपा संगठन में नियुक्तियों का नया फॉर्मूला, अब जिलाध्यक्ष भेजेंगे तीन नामों का पैनल

BJP organization appointments New formula district president will send a three names panel
जयपुर

Jaipur: ​​​​​3 लाख की रिश्वत में गिरफ्तारी के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला, पूर्व संयुक्त आयुक्त पर ACB की FIR

Rajasthan ACB
जयपुर

Rajasthan: JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ चार्जशीट पेश, RPSC भर्ती विवाद पर कोर्ट का सख्त रुख

Rajasthan JJM Scam
जयपुर

Jaipur Crime: जेल से चल रही थी रंगदारी की साजिश, गुलाबबाड़ी हत्याकांड का आरोपी बना रहा था नई गैंग, 2 गिरफ्तार

Jaipur Crime
जयपुर

Jaipur: डीएनटी जातियों का दिन में महापड़ाव, शाम को उग्र आंदोलन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े

DNT Protest In Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.